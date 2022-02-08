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Задержан гражданин Туркменистана, работавший на виртуальный наркошоп

08.02.2022 14:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан гражданин Туркменистана, работавший на виртуальный наркошоп. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на изобличение лиц, занимающихся распространением наркотических средств, психотропных веществ, а также их аналогов с использованием сети Интернет сотрудниками отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Солигорского РОВД был задержан 27-летний гражданин Туркменистана, житель города Гомеля, который причастен к незаконному обороту наркотических средств", - рассказали в УВД.

В мобильном телефоне задержанного правоохранители обнаружили координаты уже сделанных закладок наркотика. При личном досмотре и в тайниках оперативники изъяли 26 свертков особо опасного психотропного вещества - мефедрон общей массой около 60 г. Молодой человек работал на виртуальный наркошоп около 2 месяцев.

Как пояснил подозреваемый, он приехал в Беларусь, чтобы работать строителем, но не заладилось, поэтому решил подзаработать таким способом.

Сбыт психотропов осуществлял на территории Солигорска и района. Готовые закладки забирал в пригороде и раскладывал их по тайникам для конечных потребителей. В отношении задержанного следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В мобильном телефоне задержанного правоохранители обнаружили координаты уже сделанных закладок наркотика. При личном досмотре и в тайниках оперативники изъяли 26...
 
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