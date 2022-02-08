Хозяйку стихийного питомника под Кореличами могут судить за издевательство над животными

Источник материала: БелТА

8 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Милиция изучает деятельность стихийного питомника для животных под Кореличами. Об этом журналистам сегодня во время пресс-конференции сообщил начальник УВД Гродненского облисполкома Дмитрий Резенков, передает корреспондент БЕЛТА.

На днях в интернете появилось видео о питомнике для собак в одной из деревень Кореличского района. С животными, по словам очевидцев, там обращались жестко. Сейчас ситуация находится под контролем милиции.

Дмитрий Резенков рассказал, что хозяйка живет в этом доме около пяти лет. По предварительной информации, собаки в большом количестве сюда переехали в декабре прошлого года. Всего в доме и на подворье находились 136 собак, 2 кота и 3 коня. "Переехали животные из Брестской области. По словам хозяев, они из любви к животным брали их на передержку, оказывали им помощь", - отметил начальник УВД. Он обратил внимание: есть информация, что хозяйка зарабатывала на этой деятельности. Отмечается также, что собаки находились в очень плохом состоянии. Речь может вестись и о возбуждении уголовного дела за издевательство над животными.

"Оценку будет давать суд. Все действия этих людей будут задокументированы. Наша задача - оперативное сопровождение всех этих мероприятий и максимальный сбор информации о происходившем. Как все было, откуда брались животные, документы на большинство из которых отсутствовали. Налицо и нарушение санитарных норм. Целый пласт вопросов, над которыми надо поработать", - подчеркнул Дмитрий Резенков.

Хозяйка питомника, отмечают в милиции, вела себя скандально. "Мы обратились к прокурору, получили санкцию, проникли в жилище и изъяли 114 животных. Сейчас они переданы волонтерам, в питомники, где они будут под присмотром", - резюмировал Дмитрий Резенков. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-