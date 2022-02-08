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В Лас-Вегасе турист выиграл $230 тысяч, но не узнал об этом. Работники казино искали его две недели
Источник материала: ОНТ
В одном из казино Лас-Вегаса (Невада, США) турист Роберт Тейлор сорвал джекпот почти в 230 тысяч долларов. Мужчина не узнал об этом – причиной стал сбой игрового автомата. Тейлор покинул казино без выигрыша. Об этом
Неполадки в работе слот-машины заметили работники казино. Им понадобилось две недели, чтобы выяснить имя победителя. Сотрудники игорного заведения смотрели записи с камер наблюдения, опрашивали свидетелей и изучали данные о поездках.
Когда победитель был идентифицирован, он был уже в Аризоне. Сотрудники казино сообщили Роберту Тейлору, что выигрыш ждет его в Лас-Вегасе. Теперь мужчина собирается снова посетить Неваду.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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В одном из казино Лас-Вегаса (Невада, США) турист Роберт Тейлор сорвал джекпот почти в 230 тысяч долларов. Мужчина не узнал об этом – причиной стал сбой игрового...
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