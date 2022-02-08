﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Лас-Вегасе турист выиграл $230 тысяч, но не узнал об этом. Работники казино искали его две недели

08.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Лас-Вегасе турист выиграл 0 тысяч, но не узнал об этом. Работники казино искали его две недели

В одном из казино Лас-Вегаса (Невада, США) турист Роберт Тейлор сорвал джекпот почти в 230 тысяч долларов. Мужчина не узнал об этом – причиной стал сбой игрового автомата. Тейлор покинул казино без выигрыша. Об этом информирует Совет Невады по контролю за играми.

Неполадки в работе слот-машины заметили работники казино. Им понадобилось две недели, чтобы выяснить имя победителя. Сотрудники игорного заведения смотрели записи с камер наблюдения, опрашивали свидетелей и изучали данные о поездках.

Когда победитель был идентифицирован, он был уже в Аризоне. Сотрудники казино сообщили Роберту Тейлору, что выигрыш ждет его в Лас-Вегасе. Теперь мужчина собирается снова посетить Неваду.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одном из казино Лас-Вегаса (Невада, США) турист Роберт Тейлор сорвал джекпот почти в 230 тысяч долларов. Мужчина не узнал об этом – причиной стал сбой игрового...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хозяйку стихийного питомника под Кореличами могут судить за издевательство над животными
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by