В Лас-Вегасе турист выиграл $230 тысяч, но не узнал об этом. Работники казино искали его две недели

Источник материала: ОНТ

В одном из казино Лас-Вегаса (Невада, США) турист Роберт Тейлор сорвал джекпот почти в 230 тысяч долларов. Мужчина не узнал об этом – причиной стал сбой игрового автомата. Тейлор покинул казино без выигрыша. Об этом информирует Совет Невады по контролю за играми.

Неполадки в работе слот-машины заметили работники казино. Им понадобилось две недели, чтобы выяснить имя победителя. Сотрудники игорного заведения смотрели записи с камер наблюдения, опрашивали свидетелей и изучали данные о поездках.

Когда победитель был идентифицирован, он был уже в Аризоне. Сотрудники казино сообщили Роберту Тейлору, что выигрыш ждет его в Лас-Вегасе. Теперь мужчина собирается снова посетить Неваду.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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