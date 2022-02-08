Байден снова перепутал страны: вместо России он назвал Германию

Источник материала: ОНТ

Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился. Во время пресс-конференции с журналистами после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем он перепутал, какая из стран — Россия или Германия — может «напасть» на Украину, передает РИА Новости.

В последнее время западные СМИ активно нагнетают тему с вторжением России на территорию Украины во время учений на белорусской территории. Однако президенты Беларуси и России не раз опровергали эту информацию, заверяя, что учения пройдут исключительно в образовательных рамках.

Фото: depositphotos.com

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