﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кот-абьюзер начал приставать к псу, а тот – ноль внимания! Только посмотрите на мордашку собаки – это новый мем!

08.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Кот-абьюзер начал приставать к псу, а тот – ноль внимания! Только посмотрите на мордашку собаки – это новый мем!

Приставания кота к лабрадору попали на видео и стали суперпопулярными в Сети. Только в TikTok видео набрало больше двух миллионов просмотров и свыше 256 тысяч лайков.

Кот Барсик захотел внимания и начал приставать к своему сожителю Тори, но как пушистик не старался, как сильно не старался, псу – хоть бы что. Сидит и терпит. Кот еще как-то попробовал растормошить лабрадора, но ничего не помогло, и Барсик ушел.

Комментаторы остались в восторге от уровня спокойствия песика: «Кот-арбузер», «Выражение на морде собакена – новый мем», «Бедный песиль», «Ждала, когда ответит, а нет, видно, магний принимает».

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приставания кота к лабрадору попали на видео и стали суперпопулярными в Сети. Только в TikTok видео набрало больше двух миллионов просмотров и свыше 256 тысяч лайков....
 
Новости дня
Новости разные
 
Хозяйку стихийного питомника под Кореличами могут судить за издевательство над животными
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by