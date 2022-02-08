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Кот-абьюзер начал приставать к псу, а тот – ноль внимания! Только посмотрите на мордашку собаки – это новый мем!
Источник материала: ОНТ
Приставания кота к лабрадору попали на видео и стали суперпопулярными в Сети. Только в TikTok видео набрало больше двух миллионов просмотров и свыше 256 тысяч лайков.
Кот Барсик захотел внимания и начал приставать к своему сожителю Тори, но как пушистик не старался, как сильно не старался, псу – хоть бы что. Сидит и терпит. Кот еще как-то попробовал растормошить лабрадора, но ничего не помогло, и Барсик ушел.
Комментаторы остались в восторге от уровня спокойствия песика: «Кот-арбузер», «Выражение на морде собакена – новый мем», «Бедный песиль», «Ждала, когда ответит, а нет, видно, магний принимает».
Фото:
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Кот-абьюзер начал приставать к псу, а тот – ноль внимания! Только посмотрите на мордашку собаки – это новый мем!
Приставания кота к лабрадору попали на видео и стали суперпопулярными в Сети. Только в TikTok видео набрало больше двух миллионов просмотров и свыше 256 тысяч лайков....
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