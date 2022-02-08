Во время учения «Союзная решимость» Украина проведет свои маневры

Источник материала: ОНТ

Киев решил учиться военному делу как раз в те же даты, что Беларусь и Россия. Украинские военные будут обкатывать возможности новых систем вооружения, поставленных их зарубежными партнерами.

Киев решил учиться военному делу как раз в те же даты, что Беларусь и Россия. Украинские военные будут обкатывать возможности новых систем вооружения, которые поставили им зарубежные партнеры.

Речь об ударных дронах, противотанковых системах, переносных противотанковых управляемых ракетах. Украина заявила, что о таком вооружении раньше могла только мечтать. Запад поставил нашим соседям уже более тысячи тонн оружия.

Подписывайтесь на нас в Telegram