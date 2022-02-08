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Во время учения «Союзная решимость» Украина проведет свои маневры
Источник материала: ОНТ
Киев решил учиться военному делу как раз в те же даты, что Беларусь и Россия. Украинские военные будут обкатывать возможности новых систем вооружения, поставленных их зарубежными партнерами.
Киев решил учиться военному делу как раз в те же даты, что Беларусь и Россия. Украинские военные будут обкатывать возможности новых систем вооружения, которые поставили им зарубежные партнеры.
Речь об ударных дронах, противотанковых системах, переносных противотанковых управляемых ракетах. Украина заявила, что о таком вооружении раньше могла только мечтать. Запад поставил нашим соседям уже более тысячи тонн оружия.
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Киев решил учиться военному делу как раз в те же даты, что Беларусь и Россия. Украинские военные будут обкатывать возможности новых систем вооружения, поставленных...
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