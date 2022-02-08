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Косатки впервые напали на синего кита на глазах ученых

08.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Косатки впервые напали на синего кита на глазах ученых

Ученые впервые зафиксировали, как группа косаток напала на синего кита. Это произошло при ежегодном обследовании побережья Перта, сообщает Mirror.

На глазах у исследователей косатки объединились и протаранили бок синего кита, заставив его уйти под воду. Ученые обратили внимание, что киты-убийцы во время охоты даже заплывали в пасть умирающей жертвы.

Ведущий ученый Джон Тоттерделл из Исследовательского центра китообразных в Западной Австралии рассказал, что синий кит после нападений истекал кровью, он сильно ослабел. Самка косатки ближе к концу охоты заплыла в пасть кита. Исследователь предположил, что она лакомилась языком жертвы. Позже ученые насчитали в группе пирующих косаток около 50 особей.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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Ученые впервые зафиксировали, как группа косаток напала на синего кита. Это произошло при ежегодном обследовании побережья Перта, сообщает Mirror. На глазах у...
 
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