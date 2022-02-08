Косатки впервые напали на синего кита на глазах ученых

Источник материала: ОНТ

Ученые впервые зафиксировали, как группа косаток напала на синего кита. Это произошло при ежегодном обследовании побережья Перта, сообщает Mirror.

На глазах у исследователей косатки объединились и протаранили бок синего кита, заставив его уйти под воду. Ученые обратили внимание, что киты-убийцы во время охоты даже заплывали в пасть умирающей жертвы.

Ведущий ученый Джон Тоттерделл из Исследовательского центра китообразных в Западной Австралии рассказал, что синий кит после нападений истекал кровью, он сильно ослабел. Самка косатки ближе к концу охоты заплыла в пасть кита. Исследователь предположил, что она лакомилась языком жертвы. Позже ученые насчитали в группе пирующих косаток около 50 особей.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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