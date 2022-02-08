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Жозеп Боррель: Европа переживает самые опасные времена после холодной войны
Источник материала: ОНТ
Напряженная обстановка в Европе дала старт серии международных переговоров и заявлений.
О том, что Европа переживает самые опасные времена после холодной войны, отметил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, есть только один эффективный путь решения сложившейся ситуации – диалог, иначе стоит ожидать худшего.
Меж тем, против расширения НАТО на восток в очередной раз выступил Китай. Его представительство в ЕС заявило, что присоединение новых государств к североатлантическому военному союзу – главная угроза глобальной безопасности. О ней шла речь и на встрече президента США Джо Байдена с немецким канцлером Олафом Шольцем.
Однако заявления главы Белого Дома уже по привычке вызвали лишь недоумение и заставили краснеть американцев. Байден так и не смог определиться, какая из стран собирается напасть на Украину.
Пока существенных подвижек в разговоре между Востоком и Западом достичь не удалось. Но стороны показываются заинтересованность в диалоге и деэскалации напряжения на европейском континенте.
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Напряженная обстановка в Европе дала старт серии международных переговоров и заявлений. О том, что Европа переживает самые опасные времена после холодной войны,...
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