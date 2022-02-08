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По случаю победы сборной Сенегала в Кубке Африки в стране объявили выходной
Источник материала: ОНТ
Победа сборной Сенегала в Кубке Африки была настолько долгожданной, что стала праздником для всех жителей страны — в Сенегале был объявлен выходной.
Жители Дакара вышли на улицы города, чтобы поприветствовать футболистов, которую считают настоящими героями. Их поддержали сенегальцы со всего мира, множество фанатов собрались в Париже и Нью-Йорке.
У игроков и болельщиков Сенегала очень теплые дружеские отношения: например, лучший игрок турнира и автор победного пенальти Мане лично оплатил поезду на финал 50 болельщикам сборной. Кубок Африки – первая международная награда для сборного Сенегала. До этого команда дважды играла в финале турнира и проигрывала.
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Победа сборной Сенегала в Кубке Африки была настолько долгожданной, что стала праздником для всех жителей страны — в Сенегале был объявлен выходной. Жители Дакара...
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