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По случаю победы сборной Сенегала в Кубке Африки в стране объявили выходной

08.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

По случаю победы сборной Сенегала в Кубке Африки в стране объявили выходной

Победа сборной Сенегала в Кубке Африки была настолько долгожданной, что стала праздником для всех жителей страны — в Сенегале был объявлен выходной.

Жители Дакара вышли на улицы города, чтобы поприветствовать футболистов, которую считают настоящими героями. Их поддержали сенегальцы со всего мира, множество фанатов собрались в Париже и Нью-Йорке.

У игроков и болельщиков Сенегала очень теплые дружеские отношения: например, лучший игрок турнира и автор победного пенальти Мане лично оплатил поезду на финал 50 болельщикам сборной. Кубок Африки – первая международная награда для сборного Сенегала. До этого команда дважды играла в финале турнира и проигрывала.

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Победа сборной Сенегала в Кубке Африки была настолько долгожданной, что стала праздником для всех жителей страны — в Сенегале был объявлен выходной. Жители Дакара...
 
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