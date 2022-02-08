Отец собрал обед дочери в школу, но девочке стало плохо. Узнайте, что он ей положил!

Источник материала: ОНТ

Мужчина собирал обед дочери в школу, но ей от еды стало очень плохо. Историю отец девочки рассказал на сайте Reddit .

Оказалось, что девочке стало плохо из-за того, что отец перепутал сэндвичи для жены и для дочери. Дело в том, что супруга слабо чувствует вкус еды, поэтому ест пищу с острыми соусами и приправами.

Школьница съела сэндвич и ее начало тошнить, также у девочки наступила агония. Ее ответили к врачу. Оказалось, что жгучесть соуса в сэндвиче равнялась трем миллиона по шкале Сковилла. Когда мужчина пришел в школу забирать дочку, то осознал свою ошибку.

Фото: Pixabay

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