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Константин Милюков выступил в соревнованиях по фигурному катанию
Источник материала: ОНТ
В утренней части сегодняшних соревнований фигуристы выступили с короткой программой – среди участников был и белорус Константин Милюков.
На лед он вышел под музыку из балета «Щелкунчик». За свое исполнение белорусский фигурист получил 78 целых и 49 сотых балла.
Константин Милюков занял 21 место и квалифицировался в произвольную программу (соревнования в этом виде пройдут 10 февраля).
А лучшим в короткой программе стал американец Натан Чен. Его безупречное выступление и чистое исполнение сложнейших элементов судьи оценили в 113 целых 97 сотых балла и это новый мировой рекорд.
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В утренней части сегодняшних соревнований фигуристы выступили с короткой программой – среди участников был и белорус Константин Милюков. На лед он вышел под...
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