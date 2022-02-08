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Константин Милюков выступил в соревнованиях по фигурному катанию

08.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Константин Милюков выступил в соревнованиях по фигурному катанию

В утренней части сегодняшних соревнований фигуристы выступили с короткой программой – среди участников был и белорус Константин Милюков.

На лед он вышел под музыку из балета «Щелкунчик». За свое исполнение белорусский фигурист получил 78 целых и 49 сотых балла.

Константин Милюков занял 21 место и квалифицировался в произвольную программу (соревнования в этом виде пройдут 10 февраля).

А лучшим в короткой программе стал американец Натан Чен. Его безупречное выступление и чистое исполнение сложнейших элементов судьи оценили в 113 целых 97 сотых балла и это новый мировой рекорд.

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В утренней части сегодняшних соревнований фигуристы выступили с короткой программой – среди участников был и белорус Константин Милюков. На лед он вышел под...
 
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