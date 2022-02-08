﻿ Российский фотограф запечатлел белых медведей на заброшенной полярной станции в Чукотском море. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российский фотограф запечатлел белых медведей на заброшенной полярной станции в Чукотском море

08.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Российский фотограф запечатлел белых медведей на заброшенной полярной станции в Чукотском море

Хранители заброшенной метеостанции. Российский фотограф запечатлел белых медведей на острове в Чукотском море.

Медвежья фотосессия случилась неожиданно для самого автора. Изначально экспедиция направлялась на остров Врангеля, но из-за непогоды изменила маршрут.

Полярная станция на острове Колючин появилась в 1942-м году, а начале 80-х потеряла свое значение. В Арктике мишки чувствуют себя хозяевами и спокойно появляются на базах полярников и в населенных пунктах. Когда местность пустеет, эти гиганты всецело там хозяйничают.

Ученые полагают, что хищники могли забраться в нежилые дома из любопытства или прятались от шума кораблей и самолетов. Но в этих местах надолго они не задержаться.

Попав в интернет, снимки вызвали огромный интерес у публики. Фотографии причудливых мишек получили награду на фотоконкурсе.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хранители заброшенной метеостанции. Российский фотограф запечатлел белых медведей на острове в Чукотском море. Медвежья фотосессия случилась неожиданно для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хозяйку стихийного питомника под Кореличами могут судить за издевательство над животными
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by