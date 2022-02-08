Российский фотограф запечатлел белых медведей на заброшенной полярной станции в Чукотском море

Источник материала: ОНТ

Хранители заброшенной метеостанции. Российский фотограф запечатлел белых медведей на острове в Чукотском море.

Медвежья фотосессия случилась неожиданно для самого автора. Изначально экспедиция направлялась на остров Врангеля, но из-за непогоды изменила маршрут.

Полярная станция на острове Колючин появилась в 1942-м году, а начале 80-х потеряла свое значение. В Арктике мишки чувствуют себя хозяевами и спокойно появляются на базах полярников и в населенных пунктах. Когда местность пустеет, эти гиганты всецело там хозяйничают.

Ученые полагают, что хищники могли забраться в нежилые дома из любопытства или прятались от шума кораблей и самолетов. Но в этих местах надолго они не задержаться.

Попав в интернет, снимки вызвали огромный интерес у публики. Фотографии причудливых мишек получили награду на фотоконкурсе.

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