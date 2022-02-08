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Первая медаль Беларуси на Олимпиаде-2022! Биатлонист Антон Смольский завоевал серебро в индивидуальной гонке на 20 километров

08.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В копилке белорусов первая медаль на зимних олимпийских играх в Пекине! Баитлонисты оправдали наши надежды! Серебро в индивидуальной гонке на 20 километров завоевал Антон Смольский.

Белорус смог опередить многих звездных соперников, в том числе титулованных норвежцев.

Наш Антон Смольский ушел на дистанцию 28-м, показал высокую скорость и был точен на всех четырех огневых рубежах. Кроме белоруса никто из 95 участников не смог отстреляться чисто!

На финише белорус уступил только французу Кентену Фийону Маэ. Последний раз представители нашей мужской команды поднимались на олимпийский пьедестал 12 лет назад в Ванкувере.

Александр Лукашенко поздравил Антона Смольского с серебряной медалью на Олимпийских играх. 

Фото: БЕЛТА

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В копилке белорусов первая медаль на зимних олимпийских играх в Пекине! Баитлонисты оправдали наши надежды! Серебро в индивидуальной гонке на 20 километров...
 
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