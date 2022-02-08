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Минчанин предстанет перед судом за организацию проституции

08.02.2022 14:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Октябрьского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 50-летнего жителя столицы, который вовлекал девушек в занятие проституцией, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

По материалам дела, фигурант в интернете знакомился с девушками и предлагал им оказывать за деньги услуги сексуального характера. За это они должны были платить обвиняемому 20% от полученных от клиентов средств либо вступать с ним в половую связь.

Более того, мужчина самостоятельно регистрировал на сайтах знакомств анкеты девушек, вел от их имени переписку с потенциальными клиентами, устанавливал цену оказываемых услуг, организовывал встречи, при необходимости предоставлял помещение.

Когда некоторые отказывались вступать в половую связь с обвиняемым либо не хотели заниматься проституцией, мужчина начинал их шантажировать.

Всего в противоправную деятельность были вовлечены 14 девушек, из них две несовершеннолетние.

После изучения материалов дела в прокуратуре Октябрьского района Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений.

Избранная ранее в отношении фигуранта мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.-0-

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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По материалам дела, фигурант в интернете знакомился с девушками и предлагал им оказывать за деньги услуги сексуального характера. За это они должны были платить...
 
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