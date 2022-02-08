Курсы валют на 09.02.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.5712 0.0030 1 USD Евро 2.9314 -0.0042 1 EUR Российский рубль 3.4155 0.0210 100 RUB Гривна 9.1869 0.0128 100 UAH Тенге 6.0096 0.0474 1000 KZT Юань 4.0387 0.0007 10 CNY

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