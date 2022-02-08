Рынки сейчас хрупкие и нервные почему ведущий аналитик из США предсказывает бурный рост S P 500

Источник материала: Myfin



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: flickr.com / Sam valadi

Ли заявил, что рынок может поставить рекорд уже к середине года, причем объяснил он свою оценку тем, что в рыночных ценах уже учтено множество негативных новостей. По его словам, розничные инвесторы за последние два месяца вложили $ 53 млрд в фонды денежного рынка, а их настроения рухнули до самого низкого за последние восемь лет уровня. Рынки, по его оценке, распродали буквально все после рекордного падения компании Meta, владеющей Facebook, которое случилось 3 февраля, – тогда акции корпорации упали на 26% после слабого финансового отчета, а ее рыночная стоимость сократилась более чем на $ 240 млрд. Тем не менее аналитик считает, что спад технологического гиганта не скажется отрицательно на основном сценарии рыночного ралли в феврале.

По его мнению, когда рынки настолько «хрупкие и нервные, вероятность позитивной неожиданности выше». Он уверен в росте рынка из-за хороших показателей корпоративной доходности: 53% компаний из фондового индекса S&P 500 уже представили свои финансовые результаты, и отчетность говорит о том, что доход в среднем в 6% имеют 80%, а о выручке на уровне не ниже 4% заявили 75% из них. Вторым важным фактором, добавляющим оптимизма, по мнению аналитика, является резкое снижение новых случаев COVID-19 в США – в Нью-Йорке и Коннектикуте до 90% по сравнению с пиковыми показателями.

Аналитик отмечает, что S&P 500 продемонстрировал каскадное падение на 11% всего за 14 дней, что даже в условиях пандемии кажется слишком резким и происходит на фоне разговоров о рыночном пузыре и о необоснованном оптимизме инвесторов. По его словам, за последние десять лет подобных падений было пять, и все они происходили в конце периода распродажи активов, причем рынки после каждого из них выходили на резкое и бурное ралли.

По его прогнозу, форвардная трехмесячная и шестимесячная доходность может достигнуть отметок в 7,1% и 13% соответственно. Следовательно, S&P 500 должен подняться выше отметки в 4850 до конца первого полугодия 2020 года. Это, по словам Ли, подкрепляет мнение, что рынки могут устроить мощное ралли в феврале после январских минимумов.