﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Светлогорском районе школьник избил в автобусе двух подростков

08.02.2022 16:07 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

8 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе школьник избил в автобусе двух незнакомых парней, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В субботу 5 февраля 14-летний школьник ехал в маршрутном автобусе из поселка Медков до Светлогорска. Этим же рейсом с сельской дискотеки в райцентр возвращались другие подростки.

В какой-то момент у парня случился конфликт с девочкой. Скандал был весьма эмоциональный, однако никто из пассажиров в разговор на повышенных тонах не вмешивался.

"В какой-то момент девятиклассник скинул куртку и нанес сидящим сзади молодым парням 14 и 15 лет удары по голове. В Светлогорске учащийся колледжа и учащийся школы обратились за медпомощью. У одного была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, его поместили в травматологическое отделение. У другого врачи констатировали ушиб глаза", - рассказали в УВД.

Сообщение о травмах поступило в местный РОВД. 7 февраля следователи в отношении школьника возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Ранее парень ни к административной, ни к уголовной ответственности не привлекался.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу 5 февраля 14-летний школьник ехал в маршрутном автобусе из поселка Медков до Светлогорска. Этим же рейсом с сельской дискотеки в райцентр возвращались...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рынки сейчас хрупкие и нервные почему ведущий аналитик из США предсказывает бурный рост S P 500
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by