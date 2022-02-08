В Светлогорском районе школьник избил в автобусе двух подростков

Источник материала: БелТА

8 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе школьник избил в автобусе двух незнакомых парней, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В субботу 5 февраля 14-летний школьник ехал в маршрутном автобусе из поселка Медков до Светлогорска. Этим же рейсом с сельской дискотеки в райцентр возвращались другие подростки.

В какой-то момент у парня случился конфликт с девочкой. Скандал был весьма эмоциональный, однако никто из пассажиров в разговор на повышенных тонах не вмешивался.

"В какой-то момент девятиклассник скинул куртку и нанес сидящим сзади молодым парням 14 и 15 лет удары по голове. В Светлогорске учащийся колледжа и учащийся школы обратились за медпомощью. У одного была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, его поместили в травматологическое отделение. У другого врачи констатировали ушиб глаза", - рассказали в УВД.

Сообщение о травмах поступило в местный РОВД. 7 февраля следователи в отношении школьника возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Ранее парень ни к административной, ни к уголовной ответственности не привлекался.-0-