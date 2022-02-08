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Что сейчас происходит в ТЛЦ на белорусско-польской границе и остались ли там беженцы?

08.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что сейчас происходит в ТЛЦ на белорусско-польской границе и остались ли там беженцы?

В транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе продолжают оставаться беженцы – сейчас их около 700 человек. Об этом заявил начальник УВД Гродненского облисполкома Дмитрий Резенков, передает БЕЛТА.

Сегодня исполнилось ровно три месяца, как беженцы прибыли на границу с Польшей. Все это время они надеются на то, что Польша их пустит в Евросоюз. Многие из прибывших в Беларусь отправились на Родину, однако еще 700 человек находятся в ТЛЦ недалеко от пункта пропуска «Брузги».

Оставшиеся в ТЛЦ беженцы домой возвращаться не планируют. Многие из них продали все, что у них было на дома. Мигрантам предлагали остаться в Беларуси, но они продолжают верить в то, что их пустит ЕС.

Фото: БЕЛТА

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В транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе продолжают оставаться беженцы – сейчас их около 700 человек. Об этом заявил начальник УВД...
 
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