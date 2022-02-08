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«Не закрывай!»: кошка взяла на себя функцию сигнализации для холодильника

08.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Не закрывай!»: кошка взяла на себя функцию сигнализации для холодильника

Пользовательница TikTok user96334657917820 разместила в соцсети ролик с кошкой, которая взяла на себя роль сигнализации холодильника. Когда кто-либо пытается закрыть устройство, питомец начинает с возмущением мяукать. 

Чтобы хвостатая сирена наверняка затихла, ей нужно дать что-то вкусное. Только после этого получится закрыть холодильник.

Ролик впечатлил пользователей Сети. Видео посмотрели почти 500 тысяч раз.

Фото: скриншот видео TikTok

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Пользовательница TikTok user96334657917820 разместила в соцсети ролик с кошкой, которая взяла на себя роль сигнализации холодильника. Когда кто-либо пытается закрыть...
 
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