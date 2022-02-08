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«Не закрывай!»: кошка взяла на себя функцию сигнализации для холодильника
Источник материала: ОНТ
Пользовательница TikTok user96334657917820 разместила в соцсети ролик с кошкой, которая взяла на себя роль сигнализации холодильника. Когда кто-либо пытается закрыть устройство, питомец начинает с возмущением мяукать.
Чтобы хвостатая сирена наверняка затихла, ей нужно дать что-то вкусное. Только после этого получится закрыть холодильник.
Ролик впечатлил пользователей Сети. Видео посмотрели почти 500 тысяч раз.
Фото: скриншот видео TikTok
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Пользовательница TikTok user96334657917820 разместила в соцсети ролик с кошкой, которая взяла на себя роль сигнализации холодильника. Когда кто-либо пытается закрыть...
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