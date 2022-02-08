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Названы симптомы омикрон-штамма, которые можно спутать с переутомлением

08.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы симптомы омикрон-штамма, которые можно спутать с переутомлением

Ранним признаком заражения «омикроном» может быть боль в мышцах, суставах, особенно в области спины и плеч, передает Daily Express.

Специалисты из Национальной службы здравоохранения Великобритании, у зараженных «омикроном» часто появляется боль в мышцах, в области плеч. Этим симптомы легко спутать с обычной усталостью.

Также, одно из крупнейших приложений для отслеживания симптомов ковид ZOE COVID Symptom Study, такие боли характерны для ранней стадии заражения. 

Фото: depositphotos.com

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Ранним признаком заражения «омикроном» может быть боль в мышцах, суставах, особенно в области спины и плеч, передает Daily Express. Специалисты из Национальной службы...
 
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