Названы симптомы омикрон-штамма, которые можно спутать с переутомлением

Источник материала: ОНТ

Ранним признаком заражения «омикроном» может быть боль в мышцах, суставах, особенно в области спины и плеч, передает Daily Express .

Специалисты из Национальной службы здравоохранения Великобритании, у зараженных «омикроном» часто появляется боль в мышцах, в области плеч. Этим симптомы легко спутать с обычной усталостью.

Также, одно из крупнейших приложений для отслеживания симптомов ковид ZOE COVID Symptom Study, такие боли характерны для ранней стадии заражения.

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram