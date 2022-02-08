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Названы симптомы омикрон-штамма, которые можно спутать с переутомлением
Источник материала: ОНТ
Ранним признаком заражения «омикроном» может быть боль в мышцах, суставах, особенно в области спины и плеч, передает
Специалисты из Национальной службы здравоохранения Великобритании, у зараженных «омикроном» часто появляется боль в мышцах, в области плеч. Этим симптомы легко спутать с обычной усталостью.
Также, одно из крупнейших приложений для отслеживания симптомов ковид ZOE COVID Symptom Study, такие боли характерны для ранней стадии заражения.
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Ранним признаком заражения «омикроном» может быть боль в мышцах, суставах, особенно в области спины и плеч, передает Daily Express. Специалисты из Национальной службы...
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