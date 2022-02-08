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ГПК: латвийский самолет АН-2 нарушил белорусскую границу

08.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

8 февраля утром белорусскими пограничниками было зафиксировано нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии. Об этом информирует официальный канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

На глубину 300 метров белорусской территории залетел легкомоторный самолет АН-2. Воздушное судно облетело пункт пропуска Урбаны и вернулось в Латвию.

Видео: ГПК Беларуси

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8 февраля утром белорусскими пограничниками было зафиксировано нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии. Об этом информирует официальный...
 
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