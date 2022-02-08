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ГПК: латвийский самолет АН-2 нарушил белорусскую границу
Источник материала: ОНТ
8 февраля утром белорусскими пограничниками было зафиксировано нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии. Об этом
На глубину 300 метров белорусской территории залетел легкомоторный самолет АН-2. Воздушное судно облетело пункт пропуска Урбаны и вернулось в Латвию.
Видео: ГПК Беларуси
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8 февраля утром белорусскими пограничниками было зафиксировано нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии. Об этом информирует официальный...
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