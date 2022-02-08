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Серебряный призер Олимпиады-2022 Антон Смольский: рад, что у меня получилось собрать волю в кулак и отработать максимально!
Источник материала: ОНТ
8 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине в копилку белорусов была внесена первая медаль – серебряную награду в индивидуальной гонке на 20 километров завоевал биатлонист Антон Смольский.
После успеха спортсмен поделился эмоциями с журналистами.
Антон признался, что с самого приезда в Китай чувствовал, что сможет завоевать медаль.
Фото: НОК Беларуси
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Серебряный призер Олимпиады-2022 Антон Смольский: рад, что у меня получилось собрать волю в кулак и отработать максимально!
8 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине в копилку белорусов была внесена первая медаль – серебряную награду в индивидуальной гонке на 20 километров завоевал...
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