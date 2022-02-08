Серебряный призер Олимпиады-2022 Антон Смольский: рад, что у меня получилось собрать волю в кулак и отработать максимально!

Источник материала: ОНТ

8 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине в копилку белорусов была внесена первая медаль – серебряную награду в индивидуальной гонке на 20 километров завоевал биатлонист Антон Смольский.

После успеха спортсмен поделился эмоциями с журналистами.

Антон Смольский: «Для меня это впервые – четыре рубежа пройти без промаха. Я очень доволен, что именно сегодня вышло это сделать, собрать волю в кулак и отработать максимально. У меня была медаль на юниорском чемпионате Европы, там я промахнулся один раз. Это была, можно сказать, лучшая индивидуальная гонка у меня. Сегодня я обновил свой рекорд и безумно счастлив!»

Антон признался, что с самого приезда в Китай чувствовал, что сможет завоевать медаль.

Антон Смольский: «С самого приезда на Олимпиаду я чувствовал, что что-то случится. Начиная со вчерашнего дня готовил себя ментально. Проснулся и понимал, что нужно сделать сегодня все, что я могу».

Фото: НОК Беларуси

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