Лукашенко поздравил Антона Смольского с серебряной медалью на Олимпиаде

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси направил поздравление белорусскому биатлонисту Антону Смольскому, который завоевал серебро на Олимпийских играх в Пекине, пишет БЕЛТА.

Смольский пришел на финиш вторым в индивидуальной гонке на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Эта медаль стала первой в общем зачете Беларуси на Олимпиаде-2022.

Фото: БЕЛТА





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