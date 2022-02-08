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Лукашенко поздравил Антона Смольского с серебряной медалью на Олимпиаде

08.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко поздравил Антона Смольского с серебряной медалью на Олимпиаде

Президент Беларуси направил поздравление белорусскому биатлонисту Антону Смольскому, который завоевал серебро на Олимпийских играх в Пекине, пишет БЕЛТА.

Смольский пришел на финиш вторым в индивидуальной гонке на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Эта медаль стала первой в общем зачете Беларуси на Олимпиаде-2022.

Фото: БЕЛТА


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Президент Беларуси направил поздравление белорусскому биатлонисту Антону Смольскому, который завоевал серебро на Олимпийских играх в Пекине, пишет БЕЛТА....
 
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