Несмотря на кризис, предложение кредитов для бизнеса в белорусских банках широкое. Получить деньги можно на любые цели — пополнение оборотных средств, выплата зарплаты сотрудникам или инвестиции. Самая высокая ставка по кредиту составляет 25% годовых. На каких условиях банки готовы финансировать предпринимателей? Где сейчас самые выгодные кредиты? «Про бизнес» сделал большой обзор банковских продуктов.
Кредитованием предпринимателей сегодня занимаются 23 банка. Кредиты выдаются как в белорусских рублях, так и иностранной валюте — евро, доллар, российский рубль, а также в различных формах — разовый кредит, возобновляемая и невозобновляемая кредитная линия.
Подробная информация о кредитных продуктах банков на различные цели бизнеса — в таблице ниже. В ней также есть все известные сведения о суммах кредитов, в какой валюте они выдаются, ставках и сроках.
Большинство банков не публикует на официальных сайтах информацию о размере процентных ставок, а также о сроках, суммах кредитов и условиях их выдачи. Эти параметры фиксируются в индивидуальном порядке.
В среднем ставка по кредитам для бизнеса составляет около 15%.
Беспроцентные кредиты предоставляются, как правило, в рамках партнерских программ финансирования. Так делают, например, Альфа-Банк, Белагропромбанк, Банк Решение. Традиционно кредиты по льготным ставкам выдаются в рамках соглашений и совместных с ОАО «Банк развития Республики Беларусь» программ финансирования бизнеса. Такие продукты представлены в Беларусбанке, Белагропромбанке, Приорбанке, Банке Дабрабыт, Белгазпромбанке и других банках.
Финансирование текущей деятельности (кроме выплаты заработной платы и приравненных к ней платежей)
Не более 1⁄2 суммы среднемесячных поступлений на текущие (расчетные) банковские счета в Банке в белорусских рублях и в иностранной валюте (в эквиваленте) за последние шесть полных календарных месяцев, за вычетом денежных средств по полученным кредитам, займам третьих лиц, средств по договорам факторинга, денежных поступлений на открытые в Банке текущие (расчетные) банковские счета заявителя с текущих (расчетных) банковских счетов заявителя, открытых в Банке, денежных поступлений, полученных в результате возврата вкладов (депозитов), возврата займов третьими лицами, иных возвратов денежных средств, денежных средств от продажи (погашения) ценных бумаг, поступивших на текущий (расчетный) банковский счет заявителя, открытый в Банке, но не менее 1000 белорусских рублей.
14,87%
BYN
До 1 года
Финансирование инвестиционных проектов
Приобретение основных средств (за исключением финансирования затрат на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт) объектов недвижимости для последующей сдачи в аренду)
До 5 000 000 BYN
От 14,87 до 20% BYN
от 9,7% USD
от 11,5% EUR
от 12,5% RUB
До 5 лет
Кредитование в рамках программы «ШиреКруг»
Единовременое предоставление кредита,
возобновляемая кредитная линия,
невозобновляемая кредитная линия
В текущую деятельность
До 10 млн BYN
BYN, USD, EUR
0,00001%
Единовременое предоставление кредита,
невозобновляемая кредитная линия
Устранение платежных разрывов, возникающих в процессе финансово-хозяйственной деятельности
Не менее 2000 и не более 50 000 BYN, (не более 30% от среднемесячных «чистых»* поступлений денежных средств на текущий счет в BYN в ОАО «Белгазпромбанк», к которому предоставляется овердрафт, за последние 6 календарных месяцев)
24 месяца
Возобновляемые кредитные линии
Пополнение оборотных средств
погашение кредитов/займов
Не более 1 000 000 BYN
BYN — до 24 месяцев
USD, EUR, RUВ — до 36 месяцев
Кредит,
невозобновляемая кредитная линия
Приобретение основных фондов,
приобретение (создание, расширение, реконструкция, ремонт) объектов недвижимости,
пополнение оборотных средств,
погашение кредитов/займов, в том числе в рамках исполнения обязанностей по договорам поручительства
Пополнение оборотных средств или погашение лизинга, кредитов, займов и процентов по ним, или финансирование приобретения (строительства, создания), реконструкции, модернизации объекта (ов) недвижимости, основных средств, автотехники и др.)
До 15 000 USD
До 36 месяцев
«Так просто под депозит»
Пополнение оборотных средств или погашение лизинга, кредитов, займов и процентов по ним, или финансирование приобретения (строительства, создания), реконструкции, модернизации объекта (ов) недвижимости, основных средств, автотехники и др.)
До 15 000 базовых величин
До 60 месяцев
«Кредитный экспресс»
Пополнение оборотных средств или погашение лизинга, кредитов, займов и процентов по ним, или финансирование приобретения (строительства, создания), реконструкции, модернизации объекта (ов) недвижимости, основных средств, автотехники и др.)
До 100 000 USD
До 60 месяцев
«Перевозчик»
Приобретение автотранспорта для использования в бизнесе (не старше 7 лет на момент заключения кредитного договора)
До 100 000 USD
До 60 месяцев
«Рантье»
Финансирование приобретения (строительства, создания), реконструкции, модернизации объекта (ов) недвижимости или рефинансирование кредитов, лизинга, займов, выданных на вышеуказанные цели
До 60 месяцев
«Просто авто»
Приобретение нового транспортного средства с технически допустимой общей массой менее 5 тонн, дата выпуска которого не старше года, предшествующего году предоставления кредита или с максимально допустимым пробегом не более 3000 км, подлежащее регистрации в органах государственной автомобильной инспекции МВД Республики Беларусь, предназначенное для перевозки грузов и/или пассажиров
До 5000 USD
До 15 000 базовых величин
До 60 месяцев
Овердрафтное кредитование
Оплата налогов, оплата таможенного сбора, выплата зарплаты работникам, срочные платежи и др.
До 30% от среднемесячных поступлений за последние 12 месяцев
BYN, USD, EUR
Партнерское решение «Подзарядка»
В текущую деятельность
До 30% от среднемесячных поступлений за последние 12 месяцев
BYN
0,00001%
Программа финансирования
Экспортное финансирование сельскохозяйственной техники из Германии
BYN — 11−15%
EUR — 3−4,5%
5−7 лет
Лизинг сельскохозяйственной техники, приобретаемой в Германии
BYN — 12−15%
EUR — 6−7%
1−5 лет
Партнерская программа финансирования
для партнеров Банка
(возобновляемая кредитная линия)
В текущую деятельность
0,00001% годовых
Партнерская программа финансирования
для клиентов Банка
(возобновляемая кредитная линия)
В текущую деятельность
До 30% от среднемесячных поступлений за последние 12 месяцев
BYN
0,00001% годовых