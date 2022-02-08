Банк Продукт Цель Сумма кредита, валюта, ставка, срок

Беларускі народны

банк «SMART ВКЛ"(возобновляемая кредитная линия) Пополнение оборотных средств или др. До 15 000 базовых величин (435 000 BYN)

EUR, USD, RUB, BYN

До 18 месяцев

«СМАРТ ЭКСПРЕСС 30|60»

(овердрафт) На любые цели До 15 000 базовых величин (435 000 BYN)

BYN

До 12 месяцев

«ТУРБО»

(разовый кредит, невозобновляемая линия и лизинг,

возобновляемая кредитная линия) Пополнение оборотных средств и приобретение основных средств, развитие и текущие нужды бизнеса До 100 000 USD в эквиваленте

EUR, USD, RUB, BYN

До 60 месяцев или до 24 месяцев

«СМАРТ ИМПОРТ"(кредит,

невозобновляемая кредитная линия) Приобретение оборотных активов (товары, сырье, материалы) и основных средств с использованием аккредитива в расчетах От 100 000 до 500 000 USD/EUR

от 5,5% годовых в EUR

от 6,5% годовых в USD

До 36 месяцев

ЛИЗИНГ В BYN И ВАЛЮТЕ Приобретение основных средств BYN, EUR, USD, RUB

Ставка индивидуально в BYN

От 9% годовых в EUR

От 10% годовых в USD

От 13% годовых в RUB

До 60 месяцев

КРЕДИТЫ В ВАЛЮТЕ (кредит, невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия) Развитие и текущие нужды бизнеса, пополнение оборотных средств и приобретение основных средств, инвестиционные проекты, бесцелевое использование EUR, USD, RUB До 60 месяцев

Кредитование в BYN (кредит,

возобновляемая кредитная линия,

невозобновляемая кредитная линия, лизинг, факторинг) Развитие и текущие нужды бизнеса,

пополнение оборотных средств и приобретение основных средств,

инвестиционные проекты,

бесцелевое использование BYN

до 36 месяцев

Беларусбанк Кредиты на цели инвестиционной деятельности Ставка в BYN — в размере РВСР (расчетная величина стандартного риска)

USD, EUR — 8%

RUB — 13%

Микро-бизнес Инвест Покупка основных средств, оплата затрат на строительство в порядке долевого участия До 15 000 базовых величин

BYN

До 5 лет

Микро-Бизнес Инвест Плюс Покупка, реконструкция, модернизация, строительство, капремонт основных средств, оплата затрат на долевое строительство объектов, приобретение франшизы До 15 000 базовых величин

BYN

До 5 лет

Микро-Бизнес Инновации Создание внеоборотных активов, оплата нематериальных активов, прирост оборотного капитала в рамках инвестиционного проекта До 15 000 базовых величин

BYN

До 7 лет

МСБ-Инвест Cоздание внеоборотных активов, в том числе нематериальных, рефинансирование задолженности в других банках До 2,5 млн BYN /12,5 млн EUR

BYN, USD, EUR, RUB

До 7 лет

Кредиты на цели текущей деятельности Ставка в белорусских рублях — в размере РВСР*, долларах США, евро — 8%, российских рублях — 13%

Микро-Бизнес Старт В текущую деятельность (кроме выплаты зарплаты), рефинансирование задолженности До 1000 базовых величин

BYN

До 3 лет

Микро-Бизнес Оборот В текущую деятельность (кроме выплаты зарплаты), рефинансирование задолженности До 15 000 базовых величин

BYN, USD, EUR, RUB

До 3 лет

Микро-Бизнес Овердрафт Без определения целевого использования До 15 000 базовых величин

BYN

До 3 лет

Сбер Банк Бизнес-оборот Пополнение оборотных средств До 35% от выручки (без НДС)

BYN, USD, EUR, RUB

До 3 лет

Онлайн-Овердрафт В текущую деятельность До 30% от среднемесячных поступлений на счет в Банке за последние 12 месяцев

BYN

До 12 месяцев

Бизнес-Овердрафт В текущую деятельность До 40% поступлений на счет за 3 последних месяца

BYN, USD, EUR, RUB

12 месяцев

МТБанк Возобновляемая кредитная линия, невозобновляемая кредитная линия,

разовый кредит В текущую деятельность BYN, USD, EUR, RUB

Ставка

индивидуально

До 48 месяцев

Невозобновляемая кредитная линия, разовый кредит Инвестиции BYN, USD, EUR, RUB

Ставка

индивидуально

До 60 месяцев или до 84 месяцев

Паритетбанк В текущую деятельность компании, на выплату зарплаты сотрудникам,

овердрафтное кредитование,

инвестиционное кредитование

Овердрафт До 480 000 BYN

От 15,79% годовых

2 года

Легкий старт 1.0

(единовременный кредит) До 480 000 BYN

BYN — от 15,79% годовых

USD — 10%

EUR — 9,5%

RUB — 15,5%

2 года

Легкий старт 2.0

(невозобновляемая кредитная линия) До 480 000 BYN

BYN — от 15,79% годовых

USD — 10%

EUR — 9,5%

RUB — 15,5%

До 3 лет

Легкий старт 3.0

(возобновляемая кредитная линия) До 480 000 BYN

BYN — от 15,79% годовых

USD — 10%

EUR — 9,5%

RUB — 15,5%

2 года

Легкий старт 4.0 (возобновляемая кредитная линия) До 480 000 BYN

BYN — от 15,79% годовых

USD — 10%

EUR — 9,5%

RUB — 15,5%

2 года

Банк Дабрабыт Кредит в оборотные средства Расширение объемов бизнеса, пополнение оборотных активов,

оптимизация расчетов с контрагентами,

без определенной цели От 70 000 BYN

BYN, USD, EUR, RUB

До 24 месяцев

Кредит «Бизнес.Экспресс» Расширение объемов бизнеса,

приобретение основных средств,

пополнение оборотных активов,

рефинансирование кредитов От 10 000 до 70 000 BYN

BYN

До 36 месяцев

Инвестиционный кредит Расширение объемов бизнеса,

приобретение основных средств,

строительство и реконструкция объектов,

рефинансирование кредитов От 70 000 BYN

BYN, USD, EUR, RUB

До 60 месяцев

Овердрафт для бизнеса Расчет с поставщиками,

выплата зарплаты,

внесение арендных платежей,

внесение предоплаты по договору До 50% чистых поступлений на текущий счет

BYN

До 12 месяцев

Альфа Банк Разовый кредит,

невозобновляемая кредитная линия с периодом выдачи до 12 месяцев,

возобновляемая кредитная линия со сроком оборачиваемости до 180 дней Пополнение

оборотных средств До 900 000 BYN

До 60 месяцев

Разовый кредит,

невозобновляемая кредитная линия с периодом выдачи до 12 месяцев Инвестиции До 900 000 BYN

До 84 месяцев

Возобновляемая кредитная линия Расчеты с партнерами Альфа-Банка До 100 000 BYN

0,01% в BYN

До 24 месяцев

Банк БелВЭБ Овердрафт Покрытие кассовых разрывов До 15 000 базовых величин

BYN, USD, EUR, RUB

До 2 лет

Оборотные средства

(разовый кредит, кредитная линия) В текущую деятельность До 15 000 базовых величин

BYN, USD, EUR, RUB

До 3 лет

Инвестиции

(разовый кредит, кредитная линия) Для роста бизнеса До 15 000 базовых величин

BYN, USD, EUR, RUB

До 5 лет

Онлайн-кредитование

(разовый кредит) На любые цели До 250 000 BYN

До 60 дней

Приорбанк Финансирование инвестиций На любые цели До 70% от стоимости объекта кредитования

BYN, USD, RUB и EUR

До 5 лет

Финансирование оборотного капитала

(овердрафт к текущему счету или выдача кредитной линии) В текущую деятельность Сумма в зависимости от продукта

BYN, USD, RUB и EUR

До 18 месяцев с возможностью продления

ВТБ Кредит-онлайн Для пополнения оборотных средств От 3000 до 35 000 BYN

3 месяца

Овердрафт-онлайн Без целевого использования средств От 3000 до 35 000 BYN

12 месяцев

Овердрафт Плюс Без установления целевого использования От 3000 до 200 000 BYN

BYN, RUB

До 12 месяцев

Овердрафт Премиум В текущую деятельность До 50 млн RUB

(по кредиту в BYN, RUB)

До 20 млн RUB

(по кредиту в USD, EUR)

BYN, RUB, USD, EUR

До 12 месяцев

Кредит Коммерсант

(разовый кредит) На цели, не противоречащие законодательству От 3000 до

100 000 BYN

BYN, RUB

До 36 месяцев

Кредит Оборот плюс

(разовый кредит,

возобновляемая кредитная линия,

невозобновляемая кредитная линия) На пополнение оборотных средств От 3000 до

200 000 BYN

BYN, RUB

36 месяцев

Кредит Оборотный Премиум

(разовый кредит,

возобновляемая кредитная линия,

невозобновляемая кредитная линия) На пополнение оборотных средств До 50 млн RUB

(по кредиту в BYN, RUB)

До 20 млн RUB

(по кредиту в USD, EUR)

BYN, RUB, USD, EUR

До 36 месяцев

Кредит Коммерсант

(разовый кредит) На цели, не противоречащие законодательству От 3000 до

100 000 BYN

BYN, RUB

До 36 месяцев

Кредит Актив Плюс

(разовый кредит,

невозобновляемая кредитная линия) На приобретение основных средств (коммерческий автотранспорт, недвижимость, оборудование) От 5000 до 200 000 BYN

BYN, RUB

До 60 месяцев

Кредит Инвестиционный премиум

(разовый кредит, невозобновляемая кредитная линия) На приобретение (ремонт, реконструкцию, строительство) основных средств До 50 млн RUB (по кредиту в BYN, RUB)

До 20 млн RUB (по кредиту в USD, EUR)

BYN, RUB, USD, EUR

До 60 месяцев (по кредиту в BYN, RUB)

До 36 месяцев (по кредиту в USD, EUR)

Белагропромбанк Экспресс-кредит,

единовременное предоставление кредита В текущую деятельность

(кроме выплаты зарплаты и приравненных к ней платежей в соответствии с законодательством) До 50 000 BYN

До 24 месяцев

Овердрафт

(кредит) Не запрещенная законодательством РБ До 30% от суммы выручки за четыре предшеств. квартала (до 40% от суммы среднемесячного поступления денежных средств за последние 3 месяца)

BYN

От 14,87 до 20%

До 3 лет

Единовременное предоставление кредита, возобновляемая кредитная линия, невозобновляемая кредитная линия В текущую деятельность (кроме выплаты зарплаты и приравненных к ней платежей),

рефинансирование кредитов других банков До 30% от суммы выручки за четыре предшеств. квартала

От 14,87 до 20% BYN

от 9,7% USD

от 11.5% EUR

от 12.5% RUB

До 3 лет

Бизнес-оборот МСБ

(возобновляемая кредитная линия, невозобновляемая кредитная линия) Финансирование текущей деятельности (кроме выплаты заработной платы и приравненных к ней платежей) Не более 1⁄2 суммы среднемесячных поступлений на текущие (расчетные) банковские счета в Банке в белорусских рублях и в иностранной валюте (в эквиваленте) за последние шесть полных календарных месяцев, за вычетом денежных средств по полученным кредитам, займам третьих лиц, средств по договорам факторинга, денежных поступлений на открытые в Банке текущие (расчетные) банковские счета заявителя с текущих (расчетных) банковских счетов заявителя, открытых в Банке, денежных поступлений, полученных в результате возврата вкладов (депозитов), возврата займов третьими лицами, иных возвратов денежных средств, денежных средств от продажи (погашения) ценных бумаг, поступивших на текущий (расчетный) банковский счет заявителя, открытый в Банке, но не менее 1000 белорусских рублей.

14,87%

BYN

До 1 года

Финансирование инвестиционных проектов Приобретение основных средств (за исключением финансирования затрат на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт) объектов недвижимости для последующей сдачи в аренду) До 5 000 000 BYN

От 14,87 до 20% BYN

от 9,7% USD

от 11,5% EUR

от 12,5% RUB

До 5 лет

Кредитование в рамках программы «ШиреКруг»

Единовременое предоставление кредита,

возобновляемая кредитная линия,

невозобновляемая кредитная линия В текущую деятельность До 10 млн BYN

BYN, USD, EUR

0,00001%

Единовременое предоставление кредита,

невозобновляемая кредитная линия Приобретение основных средств

Технобанк Возобновляемая кредитная линия Пополнение

оборотных средств BYN, RUB, USD, EUR

Под залог товаров в обороте, основных средств — до 1 года

Под залог недвижимости — до 3 лет

Кредит, кредитная линия Приобретение внеоборотных средств BYN, RUB, USD, EUR

Не более 5 лет

Белинвестбанк Кредит «Оперативный»

(единовременое предоставление кредита,

возобновляемая кредитная линия,

невозобновляемая кредитная линия) В текущую деятельность До 100 000 BYN

BYN, RUB, USD, EUR

До 12 месяцев

«Леди Стандарт»

(невозобновляемая кредитная линия, разовый кредит,

возобновляемая кредитная линия) В текущую деятельность, в том числе на рефинансирование кредита (ов), предоставленного (ых) иным банком До 600 000 BYN для малого бизнеса

До 4 200 000 BYN для среднего бизнеса

BYN, RUB, USD, EUR

До 36 месяцев

Овердрафтное кредитование,

единовременное предоставление кредита,

открытие кредитной линии (в том числе возобновляемой) В текущую деятельность

(создание (движение) оборотных активов,

кредиты на выплату заработной платы) До 3 лет

Единовременное предоставление кредита,

открытие невозобновляемой кредитной линии Инвестиции

(создание (движение) внеоборотных активов;

приобретение предметов проката;

приобретение предметов лизинга для последующей передачи их в финансовую аренду (лизинг). До 7 лет

Кредитная корпоративная карта

(возобновляемая кредитная линия (ВКЛ) с использованием кредитной банковской платежной карточки платежной системы Visa International) В текущую деятельность До 1500 базовых величин

BYN

До 12 месяцев

Для МСБ с объемом выручки в год до 7 млн USD

Овердрафт Оплата расчетных документов кредитополучателя в сумме, превышающей остаток денежных средств на текущем (расчетном) счете кредитополучателя в пределах установленного лимита овердрафта До 15 000 базовых величин

BYN (малый и средний бизнес)

USD, EUR, RUB (средний бизнес)

До 12 месяцев

Стандарт

(невозобновляемая кредитная линия,

разовый кредит)

и Стандарт Плюс

(возобновляемая кредитная линия) В текущую деятельность, в том числе на рефинансирование кредита (ов), предоставленного (ых) иным банком До 600 000 BYN для малого бизнеса

До 4 200 000 BYN

для среднего бизнеса

BYN, USD, EUR, RUB

До 36 месяцев

Стартап-идея

(невозобновляемая кредитная линия,

разовый кредит) В текущую деятельность До 200 000 BYN

До 48 месяцев

Инвестиционный

(невозобновляемая кредитная линия,

разовый кредит) Создание и движение долгосрочных активов;

рефинансирование ранее полученных инвестиционных кредитов в иных банках До 1 000 000 BYN для малого бизнеса

До 7 000 000 BYN для среднего бизнеса

BYN, USD, EUR, RUB

До 60 месяцев

Оперативный — АвтоТехника*

(невозобновляемая кредитная линия, разовый кредит) Приобретение автотранспорта, техники, оборудования;

рефинансирование ранее полученного кредита/лизинга на приобретение автотранспорта, техники, оборудования До 400 000 BYN

BYN, USD, EUR, RUB

До 60 месяцев

Стартап-идея

(невозобновляемая кредитная линия, разовый кредит) Создание и движение долгосрочных активов До 200 000 BYN

До 84 месяцев

БТА Банк Кредит «Бизнес решение»

(разовый кредит, невозобновляемая кредитная линия) Любая От 100 000 BYN

BYN, USD, EUR, RUВ

До 84 месяцев

Кредит «Оборот"(разовый кредит, невозобновляемая кредитная линия,

возобновляемая кредитная линия) От 100 000 BYN

BYN, USD, EUR, RUВ

До 36 месяцев

Кредит «Гарантийное решение»

(разовый кредит, невозобновляемая кредитная линия,

возобновляемая кредитная линия) От 50 000 BYN

До 13 месяцев

«Микрокредит»

(разовый кредит, невозобновляемая кредитная линия,

возобновляемая кредитная линия) До 15 000 базовых величин

BYN, USD, EUR, RUВ

До 36 месяцев

Банк РРБ Экспресс-кредит «Рок-н-ролл»

(разовый кредит) Без определения целевого использования USD: от 5000 до 25 000, до 36 месяцев, от 13%

RUВ: от 350 000 до 1 800 000, до 36 месяцев, от 17%

BYN: от 10 000 до 50 000, до 12 месяцев, РВСР

Кредит «Оборот»

(возобновляемая кредитная линия) На цели, не запрещенные законодательством РБ От 10 000 BYN

BYN; RUB; USD; EUR.

До 36 месяцев включительно

Овердрафты До 300 000 BYN

До 12 месяцев

Белгазпромбанк Экспресс-овердрафт

(кредит) Устранение платежных разрывов, возникающих в процессе финансово-хозяйственной деятельности Не менее 2000 и не более 50 000 BYN, (не более 30% от среднемесячных «чистых»* поступлений денежных средств на текущий счет в BYN в ОАО «Белгазпромбанк», к которому предоставляется овердрафт, за последние 6 календарных месяцев)

24 месяца

Возобновляемые кредитные линии Пополнение оборотных средств

погашение кредитов/займов Не более 1 000 000 BYN

BYN — до 24 месяцев

USD, EUR, RUВ — до 36 месяцев

Кредит,

невозобновляемая кредитная линия Приобретение основных фондов,

приобретение (создание, расширение, реконструкция, ремонт) объектов недвижимости,

пополнение оборотных средств,

погашение кредитов/займов, в том числе в рамках исполнения обязанностей по договорам поручительства BYN, USD, EUR, RUВ

До 84 месяцев

«On-line кредит» Любая До 50 000 BYN

25%

До 50 дней

Франсабанк Микрокредит «Профессиональный» Любая Не более 20 000 BYN

USD, EUR, BYN

До 24 месяцев

Микрокредит

«Бизнес-поддержка» Не более 40 000 BYN

BYN, USD, EUR

До 24 месяцев

Микрокредит «Микро» Не более 15 000 BYN

BYN, USD, EUR

До 36 месяцев

Овердрафт «Стандартный» Устранение платежных разрывов Не более 30 000 BYN

До 24 месяцев

Овердрафт «Оптимальный» Не более 15 000 базовых величин

До 24 месяцев

Банк Решение «Так просто» Пополнение оборотных средств или погашение лизинга, кредитов, займов и процентов по ним, или финансирование приобретения (строительства, создания), реконструкции, модернизации объекта (ов) недвижимости, основных средств, автотехники и др.) До 15 000 USD

До 36 месяцев

«Так просто под депозит» Пополнение оборотных средств или погашение лизинга, кредитов, займов и процентов по ним, или финансирование приобретения (строительства, создания), реконструкции, модернизации объекта (ов) недвижимости, основных средств, автотехники и др.) До 15 000 базовых величин

До 60 месяцев

«Кредитный экспресс» Пополнение оборотных средств или погашение лизинга, кредитов, займов и процентов по ним, или финансирование приобретения (строительства, создания), реконструкции, модернизации объекта (ов) недвижимости, основных средств, автотехники и др.) До 100 000 USD

До 60 месяцев

«Перевозчик» Приобретение автотранспорта для использования в бизнесе (не старше 7 лет на момент заключения кредитного договора) До 100 000 USD

До 60 месяцев

«Рантье» Финансирование приобретения (строительства, создания), реконструкции, модернизации объекта (ов) недвижимости или рефинансирование кредитов, лизинга, займов, выданных на вышеуказанные цели До 60 месяцев

«Просто авто» Приобретение нового транспортного средства с технически допустимой общей массой менее 5 тонн, дата выпуска которого не старше года, предшествующего году предоставления кредита или с максимально допустимым пробегом не более 3000 км, подлежащее регистрации в органах государственной автомобильной инспекции МВД Республики Беларусь, предназначенное для перевозки грузов и/или пассажиров До 5000 USD

До 15 000 базовых величин

До 60 месяцев

Овердрафтное кредитование Оплата налогов, оплата таможенного сбора, выплата зарплаты работникам, срочные платежи и др. До 30% от среднемесячных поступлений за последние 12 месяцев

BYN, USD, EUR

Партнерское решение «Подзарядка» В текущую деятельность До 30% от среднемесячных поступлений за последние 12 месяцев

BYN

0,00001%

Программа финансирования

Экспортное финансирование сельскохозяйственной техники из Германии BYN — 11−15%

EUR — 3−4,5%

5−7 лет

Лизинг сельскохозяйственной техники, приобретаемой в Германии BYN — 12−15%

EUR — 6−7%

1−5 лет

Партнерская программа финансирования

для партнеров Банка

(возобновляемая кредитная линия) В текущую деятельность 0,00001% годовых

Партнерская программа финансирования

для клиентов Банка

(возобновляемая кредитная линия) В текущую деятельность До 30% от среднемесячных поступлений за последние 12 месяцев

BYN

0,00001% годовых

Цептер Банк Единовременное предоставление кредита,

кредитная линия, в том числе возобновляемая — «лимит задолженности» или «лимит выдачи», в виде «овердрафт» Пополнение оборотных средств (в текущую деятельность, не запрещенную законодательством РБ), инвестиционное кредитование,

овердрафтное кредитование BYN, USD, EUR, RUВ

Банк торговый

капитал Микрокредит «Новый» Любые цели, не запрещенные законодательством, за исключением рефинансирования кредитов От 1000 до 5000 базовых величин (без залога не более 3000)

BYN

До 23,5%

До 5 лет

СтатусБанк Единовременные кредиты Оплата договоров поставки при временной нехватке или отсутствии свободных средств в необходимом объеме Индивидуально

Кредитная линия На любые цели BYN, USD, EUR, RUВ

Абсолютбанк Разовый кредит,

возобновляемая кредитная линия,

кредитная линия Пополнение оборотных средств Индивидуально

Овердрафтное кредитование Индивидуально

Разовый кредит, кредитная линия Инвестиции Индивидуально

БСБ Банк Кредит В текущую деятельность 25%

До 1 года

Инвестиции 25%

До 3 лет