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Более 14 тыс. банок фаршированных перцев и сушеных помидоров пытались незаконно ввезти в Беларусь

08.02.2022 16:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники пресекли ввоз незадекларированного товара на сумму более Br180 тыс., сообщили БЕЛТА в Гомельской таможне.

Грузовик следовал из Турции в Беларусь через белорусско-украинскую границу. Водитель, гражданин Российской Федерации, представил гомельским таможенникам в пункте пропуска "Новая Рудня" документы, в которых были недостоверные сведения о количестве товара.

Во время таможенного досмотра автомобиля установлено, что более 14 тыс. банок фаршированных перцев и сушеных помидоров, а также 126 наборов для чая, которые были в грузовике, не заявлены в товаросопроводительных документах.

В отношении перевозчика Гомельская таможня начала административный процесс по ч.1 ст.15.5 КоАП Беларуси. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Грузовик следовал из Турции в Беларусь через белорусско-украинскую границу. Водитель, гражданин Российской Федерации, представил гомельским таможенникам в...
 
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