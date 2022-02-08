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Еще два информканала признаны экстремистскими
Источник материала: БелТА
8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще два информационных канала признаны экстремистскими, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.
Речь идет об информационной продукции YouTube-канала "Вадим Прокопьев" и Telegram-канала "Радио Гаага". Решение о признании их экстремистскими материалами принято по заявлению прокуратуры Центрального района Минска.-0-
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Речь идет об информационной продукции YouTube-канала "Вадим Прокопьев" и Telegram-канала "Радио Гаага". Решение о признании их экстремистскими материалами принято по...
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