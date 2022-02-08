В Лунинце по горячим следам задержали убившую сожителя женщину

Источник материала: БелТА

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце задержана женщина, расчленившая сожителя, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Сегодня днем возле одного из частных домов райцентра прохожий увидел фрагмент человеческого тела. Выбывшие по сигналу правоохранители провели тщательный осмотр местности. В результате кропотливой работы были обнаружены и другие останки.

"Профессионализм и слаженность действий сыщиков областной и районной милиции позволили в течение двух часов установить детали происшествия. По предварительной информации, во время распития спиртного 48-летняя безработная ударила 50-летнего сожителя. Тот скончался от полученных травм", - отметили в МВД.

Чтобы скрыть следы преступления, женщина расчленила труп и попыталась его сжечь в выгребной яме.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, проводятся дальнейшие оперативно-разыскные и следственные мероприятия.

Действиям задержанной будет дана правовая оценка.-0-