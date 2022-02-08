Прогноз погоды на 9 февраля: температура воздуха – как в марте

Источник материала: ОНТ

В Беларусь пришел самый тёплый период с начала года. Атлантические циклоны без устали несут очень теплые, влажные воздушные массы. Ближайшие дни продолжат тренд сырой оттепельной погоды. Температурный фон на 7–10 градусов выше нормы, что характерно для марта.

9 февраля погодные условия будут определять атмосферные фронты с Западной Европы, вслед за которыми станет поступать теплая воздушная масса с Атлантики. Из-за чего сохранится пасмурная погода с вероятностью незначительных осадков и гололёдными явлениями.

В среду ночью на большей части территории, во второй половине дня, в основном по западу, мокрый снег, дождь. Влажность до 90%. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. На отдельных участках дорог гололедица, слабый гололед. Ветер западный порывистый. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

Утром температура воздуха от 0°C в восточных районах до +3°C в юго-западных. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2–4 градуса холоднее.

В середине дня столбики термометров на отметках от 0°C по Витебской области до +6°C – по Брестской.

К вечеру - от -1°C по северо-востоку до +6°C по юго-западу.

До конца рабочей недели сохранится влияние теплой неустойчивой воздушной массы, поступающей с Атлантики. Они продолжат удерживать облачную с небольшими прояснениями погоду. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь, мокрый снег. Ночью и утром местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый, ночью временами сильный порывистый. Температура воздуха ночью -2…+4°C, днем от 0°C по северо-востоку до +8°C по юго-западу.

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