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Витебск станет новой «молодежной столицей» Беларуси

08.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Витебск станет новой «молодежной столицей» БеларусиВитебск станет новой «молодежной столицей» Беларуси" class="one-news__figure-img">

Витебск – новая «молодежная столица» Беларуси. Эстафету областной центр примет у Гродно.

Передача символического ключа пройдет в марте. В течение трех дней родину художников Шагала и Цадкина посетит молодежь из всех регионов – а это более 500 человек.

Для участников – культурная и развлекательная программа. Акцент – на презентации мировых достижений, в том числе и спортивного характера. Молодежные проекты в Витебске будут идти весь год, пока город носит почетный статус.  

«Молодежную столицу» в Беларуси начали выбирать с 2016-го. Первым этот титул примерил город Барановичи. Затем эстафету подхватывали Полоцк, Могилёв, Орша, Пинск и Гродно.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Витебск – новая «молодежная столица» Беларуси. Эстафету областной центр примет у Гродно. Передача символического ключа пройдет в марте. В течение трех дней родину...
 
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