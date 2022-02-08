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Витебск станет новой «молодежной столицей» Беларуси
Источник материала: ОНТВитебск станет новой «молодежной столицей» Беларуси" class="one-news__figure-img">
Витебск – новая «молодежная столица» Беларуси. Эстафету областной центр примет у Гродно.
Передача символического ключа пройдет в марте. В течение трех дней родину художников Шагала и Цадкина посетит молодежь из всех регионов – а это более 500 человек.
Для участников – культурная и развлекательная программа. Акцент – на презентации мировых достижений, в том числе и спортивного характера. Молодежные проекты в Витебске будут идти весь год, пока город носит почетный статус.
«Молодежную столицу» в Беларуси начали выбирать с 2016-го. Первым этот титул примерил город Барановичи. Затем эстафету подхватывали Полоцк, Могилёв, Орша, Пинск и Гродно.
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Витебск – новая «молодежная столица» Беларуси. Эстафету областной центр примет у Гродно. Передача символического ключа пройдет в марте. В течение трех дней родину...
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