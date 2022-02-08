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В Литве из-за низких зарплат бастуют работники крупного предприятия азотных удобрений

08.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Литве из-за низких зарплат бастуют работники крупного предприятия азотных удобрений

В литовском городе Йонава началась бессрочная забастовка. Работники местного предприятия азотных удобрений выступают против политики управления своего завода.

Предварительно свое участие подтвердили 600 работников, а это половина трудового коллектива. Они добиваются, чтобы с ними подписали коллективный договор, но руководство против. Оно же не желает и повышать зарплаты, объясняя это тем, что предприятие уже теряет из-за приостановки перевозок по железной дороги.

Они случились из-за запрета литовского правительства на транзит белорусских грузов. В ответ официальный Вильнюс получил симметричный ответ из Минска.

Теперь литовский бизнес – а именно производители азотных и фосфорных удобрений, а также нефтепереработчики – оказались первыми пострадавшими из-за действий своих властей. Забастовка считается первой, которая коснулась именно частного бизнеса Литвы. Но вряд ли это последняя проблема для Вильнюса – ранее Литовская железная дорога сообщила, что увольняет 300 своих сотрудников.

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Теги: Минск
 
 
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В литовском городе Йонава началась бессрочная забастовка. Работники местного предприятия азотных удобрений выступают против политики управления своего завода....
 
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