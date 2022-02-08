﻿ Пьяный бесправник устроил ДТП в Чечерском районе. 21.by
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Пьяный бесправник устроил ДТП в Чечерском районе

08.02.2022 18:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Чечерском районе пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ, но попал в ДТП, в котором сам и пострадал, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 6 февраля на автодороге Р38 Буда-Кошелево - Чечерск - Краснополье внимание инспекторов ДПС привлек автомобиль "БМВ". Сотрудники ГАИ решили остановить авто для проверки и подали сигнал проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Требования госавтоинспекторов водитель проигнорировал и продолжил движение, увеличивая при этом скорость.

На 61-м км трассы водитель потерял контроль над управлением и машину занесло - она съехала на обочину, а затем в кювет. В УГАИ уточнили, что на колесах были установлены летние шины.

В БМВ ехали и два пассажира: 30-летняя девушка и 16-летний парень. Они не пострадали. А 37-летний водитель, который на момент ДТП был в нетрезвом виде и не имел прав, получил травмы и попал в больницу.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Вечером 6 февраля на автодороге Р38 Буда-Кошелево - Чечерск - Краснополье внимание инспекторов ДПС привлек автомобиль "БМВ". Сотрудники ГАИ решили остановить авто...
 
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