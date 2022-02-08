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YouTube-канал «Вадим Прокопьев» и Telegram-канал «Радио Гаага» признаны экстремистскими

08.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

YouTube-канал «Вадим Прокопьев» и Telegram-канал «Радио Гаага» признаны экстремистскими

Два информационных канала признали экстремистскими, сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.

Речь идет о YouTube-канале «Вадим Прокопьев» и Telegram-канале «Радио Гаага». Решение о признании информационной продукции данных каналов экстремистской принято по заявлению прокуратуры Центрального района Минска.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Два информационных канала признали экстремистскими, сообщает Генеральная прокуратура Беларуси. Речь идет о YouTube-канале «Вадим Прокопьев» и Telegram-канале «Радио...
 
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