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YouTube-канал «Вадим Прокопьев» и Telegram-канал «Радио Гаага» признаны экстремистскими
Источник материала: ОНТ
Два информационных канала признали экстремистскими,
Речь идет о YouTube-канале «Вадим Прокопьев» и Telegram-канале «Радио Гаага». Решение о признании информационной продукции данных каналов экстремистской принято по заявлению прокуратуры Центрального района Минска.
Фото: БЕЛТА
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Два информационных канала признали экстремистскими, сообщает Генеральная прокуратура Беларуси. Речь идет о YouTube-канале «Вадим Прокопьев» и Telegram-канале «Радио...
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