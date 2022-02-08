Стартовал тренировочный сбор национальной команды Беларуси по хоккею

Источник материала: ОНТ

На этот раз состав – экспериментальный.

Ближайшую неделю белорусские хоккеисты проведут на «Олимпик-Арене». На февральский сбор вызваны 28 хоккеистов: основную обойму составляют молодые игроки. Но в связи с досрочным завершением регулярной части чемпионата КХЛ присоединились к сборной и опытные хоккеисты: для некоторых команд сезон уже окончен.

А уже завтра на «Олимпик-Арене» команде Крэйга Вудкрофта предстоит сыграть с двукратным обладателем Кубка Гагарина, магнитогорским «Металлургом». Ещё один товарищеский матч команды проведут в воскресенье. Вход на трибуны свободный. Оба поединка начнутся в 11:00.

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