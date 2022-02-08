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Олимпиада в Пекине: завершен очередной соревновательный день, команда Беларуси – на 18-м месте в общем зачете

08.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Олимпиада в Пекине: завершен очередной соревновательный день, команда Беларуси – на 18-м месте в общем зачете

Очередной соревновательный день Олимпийских игр в Пекине завершён.

На первое место таблицы вернулась команда Швеции, которая завоевала уже четыре золотые медали. Далее идёт сборная Нидерландов — трижды представители этой страны поднимались на вершину пьедестала, а также завоевали три серебряные и одну бронзовую награду. На третьей строке сразу две команды с одинаковым результатом — хозяева Игр, китайцы и сборная Германии. У них — по три золотые и по две серебряные медали.

Команда Беларуси, благодаря серебряной награде Антона Смольксого, занимает 18-е место в общем зачёте Олимпийских игр.

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Очередной соревновательный день Олимпийских игр в Пекине завершён. На первое место таблицы вернулась команда Швеции, которая завоевала уже четыре золотые медали....
 
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