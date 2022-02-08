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Белорусские службы следят за безопасностью беженцев на польской границе

08.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские службы следят за безопасностью беженцев на польской границе

Белорусские службы продолжают следить за безопасностью беженцев на польской границе. Их проблема коснулась всего региона.

Ситуация стабилизировалась, но отдельные службы работают в усиленном режиме – участковые инспекторы, ОМОН, отделение по гражданству и миграции. Они обеспечивают также и безопасность жителей приграничных районов и помогают беженцам в сотрудничестве с другими структурами и общественными организациями. Участковые инспекторы и патрули продолжают мониторинг приграничных зон.

В логистическом центре на границе с Польшей остаются более 700 человек. Они уже несколько месяцев не теряют надежды попасть в Европу. За это время только на территории Гродненской области милиция выявила три факта гибели беженцев в приграничной зоне. Были найдены 4 человека, которым потребовалась медпомощь. В ней не отказывает лишь Беларусь. Европейское гостеприимство увидел весь мир. Новые факты о ситуации на границе и военных преступлениях расскажет польский солдат Эмиль Чечко, который не смог терпеть жестокости польского режима и попросил убежище в Беларуси. Пресс-конференция - в этот четверг.  

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Белорусские службы продолжают следить за безопасностью беженцев на польской границе. Их проблема коснулась всего региона. Ситуация стабилизировалась, но...
 
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