Белорусские службы следят за безопасностью беженцев на польской границе

Источник материала: ОНТ

Белорусские службы продолжают следить за безопасностью беженцев на польской границе. Их проблема коснулась всего региона.

Ситуация стабилизировалась, но отдельные службы работают в усиленном режиме – участковые инспекторы, ОМОН, отделение по гражданству и миграции. Они обеспечивают также и безопасность жителей приграничных районов и помогают беженцам в сотрудничестве с другими структурами и общественными организациями. Участковые инспекторы и патрули продолжают мониторинг приграничных зон.

В логистическом центре на границе с Польшей остаются более 700 человек. Они уже несколько месяцев не теряют надежды попасть в Европу. За это время только на территории Гродненской области милиция выявила три факта гибели беженцев в приграничной зоне. Были найдены 4 человека, которым потребовалась медпомощь. В ней не отказывает лишь Беларусь. Европейское гостеприимство увидел весь мир. Новые факты о ситуации на границе и военных преступлениях расскажет польский солдат Эмиль Чечко, который не смог терпеть жестокости польского режима и попросил убежище в Беларуси. Пресс-конференция - в этот четверг.

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