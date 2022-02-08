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150 журналистов из Беларуси, России и зарубежных государств аккредитовано на учение «Союзная решимость-2022»

08.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

150 журналистов из Беларуси, России и зарубежных государств аккредитовано на учение «Союзная решимость-2022»

Впервые освещать манёвры будут популярные белорусские блогеры и лидеры мнений.

Для них организуют пресс-туры во время второго этапа учений с 10 по 20 февраля. Представители белорусских и российских СМИ приглашены на участок местности «Полесский», а также полигоны «Гожский» и «Обуз-Лесновский». Последний будет открыт и для зарубежных журналистов.

В эти дни на полигонах внезапную проверку проводят подразделения войск связи. Белорусские и российские коллеги проложили каналы переговорных линий для абонентов всех уровней. Для обеспечения используются новейшие технические средства.

Учение «Союзная решимость» сугубо оборонительное и не несёт никакой угрозы для соседей, это неоднократно подчеркивали в Минобороны нашей страны. Но вызваны небывалым скоплением техники и военных вдоль границ Союзного государства. Сразу после окончания манёвров российские войска покинут Беларусь. 

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Впервые освещать манёвры будут популярные белорусские блогеры и лидеры мнений. Для них организуют пресс-туры во время второго этапа учений с 10 по 20 февраля....
 
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