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Начальника отдела оператора сотовой связи «Life» задержали за «слив» персональных данных
Источник материала: ОНТ
Задержан начальник отдела оператора сотовой связи «Life», который передавал экстремистским Telegram-каналам персональные данные сотрудников органов внутренних дел и госслужащих,
Фото: БЕЛТА
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Задержан начальник отдела оператора сотовой связи «Life», который передавал экстремистским Telegram-каналам персональные данные сотрудников органов внутренних дел и...
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