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Белорусские парламентарии обсудили главные задачи в новом законотворческом сезоне с учетом возможных поправок в Конституцию

08.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские парламентарии обсудили главные задачи в новом законотворческом сезоне с учетом возможных поправок в Конституцию

С учетом возможных поправок в Конституцию, белорусские парламентарии обсудили первоочередные задачи в новом законотворческом сезоне.

В случае принятия изменений и дополнений в Главном законе страны очередная сессия у депутатов и сенаторов начнётся уже в марте, а потому профильным комиссия необходимо ускориться при работе над законопроектами. В повестку весенней сессии Палаты представителей уже включен 21 вопрос. Большинство законопроектов готовят ко второму чтению. Что же касается межпарламентских связей, то здесь наша страна, прежде всего, заинтересована в более тесном сотрудничестве со своими стратегическими партнерами.

Белорусские депутаты и сенаторы будут активно отстаивать интересы страны и в межпарламентских организациях. В целом, нынешний законотворческий сезон обещает быть насыщенным. Если белорусы проголосуют за новую Конституцию, в течение двух лет изменения потребуется внести в 60 законов и 20 кодексов.    

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С учетом возможных поправок в Конституцию, белорусские парламентарии обсудили первоочередные задачи в новом законотворческом сезоне. В случае принятия изменений...
 
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