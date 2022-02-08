Заседание Совбеза во Дворце Независимости: как обеспечить безопасность перед референдумом и правда ли, что Беларусь отправит военных в Сирию? Все подробности

Источник материала: ОНТ

Не мешать тем, кто хочет голосовать, но не дать сорвать референдум тем, чей голос слышен только из-за границы. Сегодня на заседании Совета безопасности говорили о подготовке к референдуму по внесению изменений в Конституцию. Президент уверен: чем меньше остаётся времени, тем больше будет предприниматься попыток раскачать общество. Одной из них Александр Лукашенко назвал информацию о том, что Беларусь якобы намерена отправить своих военных в Сирию. Так это фейк или кто-то кого-то неправильно понял? Президент убеждён: бить будут больно, но государство не подставит вторую щёку. Как обеспечить безопасность в непростое время? И доберётся ли правосудие до тех, кто решил, что от него сбежал?

Они могли бы говорить о наращивании контингента НАТО, противодействии санкциям или информационным вбросам. Впрочем, от перемены мест слагаемых ничего не изменится: важнее всего в оставшиеся недели перед референдумом безопасность. Процесс конституционного реформирования близок к развязке. Последнее воскресенье февраля станет кульминацией. И важно, чтобы режиссёром действа выступило государство, а не отдельные актёры уездного театра.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Пришло время усилить Основной закон. Я уверен, народ сделает обдуманный и мудрый выбор. Всё, что могли, сделали. Отдали судьбу страны в руки народа».

Любая политическая кампания – стресс-тест для государства. Наученное горьким опытом августа 20-го, оно уж точно постарается сделать всё, чтобы стресс от референдума был минимальным. В том, что просто не будет, Александр Лукашенко убеждён. И вопрос, уверен он, отнюдь не в белорусах.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Этот выбор уже не нравится Западу. Не станет исключением и предстоящая кампания».

Референдум ещё не прошёл, а выводы уже сделаны. Так бывает. Самый свежий пример – Эммануэль Макрон, который по итогам переговоров с Владимиром Путиным, не преминул упомянуть о Беларуси, мол, беспокоит его – президента Франции, которому через два месяца самому идти на выборы, белорусская Конституция. Се ля ви, как говорят французы. Но это ещё что! Давление не прекратится, и Президент, конечно, всё понимает.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Планировали цветную революцию, а получили неудавшийся мятеж. А деньги в эту попытку вложены немалые. Более 6 млрд долларов. Вчера фейк про Сирию».

Кто-то кого-то неправильно понял или не захотел понять? Другое дело, что политики привыкли атаковать и защищаться на информационном поле, сложнее людям.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Остриё против членов участковых комиссий. Их надо защитить. Это наша святая обязанность. Не дай бог к ним прикоснутся!»

Добавить сюда санкционное давление, военный шантаж, ведь наращивание контингента НАТО в Европе будто подтверждает старую истину, что нет ничего более постоянного, чем временное.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: «Мы видим все риски, вызовы, угрозы, эту милитаризацию с западных границ, а сегодня эти опасности грозят нам и с южных. На это направлены меры стратегического сдерживания, меры по обеспечению безопасности».

И хорошо, если это просто психологическое давление на Минск. Впрочем, Александр Лукашенко для госаппарата лучше любого психолога.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Смотрите вперёд: у нас есть цель, мы должны к ней прийти».

Президент просит принять дополнительные меры безопасности. В чём они будут заключаться? А, может, лучше и не знать. Ведь хороши меры, которые действуют, но их не видно.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: «Идёт конструктивная, спокойная работа. Я уверен, что эта стабильность в стране будет обеспечена, и в ближайшие недели мы с таким же рабочим настроением проведём референдум».

А вот тем, для кого безопасно равно скучно, спрятаться вряд ли удастся. И даже за границей. Следственный комитет предлагает ввести в уголовный процесс так называемое заочное производство в отношении обвиняемых, находящихся за пределами страны.

Вообще, назвать новацией это трудно, в демократичных европейских странах так поступают давно. Вот и в Беларуси решили: если Литва и Польша отказывают в выдаче тех, кто преступил закон, это ещё не значит, что не будет ни суда, ни следствия.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси: «Для того, чтобы реализовать принцип неотвратимости уголовной ответственности, вносится предложение рассматривать в судах уголовные дела в отношении таких лиц в случае, если нам отказано в их выдаче либо, если не поступило ответа на запрос о выдаче, в заочном порядке, то есть без участия лица, в отношении которого рассматривается уголовное дело».

Справедливости ради, есть и аналитики, склонные считать, что оппозиция на референдуме себя вообще никак не проявит – разве что ради галочки. Ведь куда бы её не поставили белорусы, и каким бы ни был исход голосования, бежавшим за границу это вообще никак не поможет. И в этом случае точно: от перемены мест слагаемых власть в стране не меняется.

Фото: БЕЛТА

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