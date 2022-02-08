«Он так смешно побежал»: реакция кота на звук кормушки заставит вас хохотать

Источник материала: ОНТ

Сеть рассмешил видеоролик с участием кота, который очень любит поесть. Кадры о публиковал портал «Ридус».

Кот по кличке Арчи – очень ласковый. На кадрах видно, как ему нравится, когда хозяйка гладит его. Но услышав звук автоматической кормушки, который сигнализировал о подаче еды, питомец тут же бросился обедать.

«Он так смешно побежал», «Маршрут перестроен», «И хозяйка не нужна», – написали в комментариях.





Фото: pexels

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