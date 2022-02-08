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«Он так смешно побежал»: реакция кота на звук кормушки заставит вас хохотать

08.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Он так смешно побежал»: реакция кота на звук кормушки заставит вас хохотать

Сеть рассмешил видеоролик с участием кота, который очень любит поесть. Кадры опубликовал портал «Ридус». 

Кот по кличке Арчи – очень ласковый. На кадрах видно, как ему нравится, когда хозяйка гладит его. Но услышав звук автоматической кормушки, который сигнализировал о подаче еды, питомец тут же бросился обедать. 

«Он так смешно побежал», «Маршрут перестроен», «И хозяйка не нужна», – написали в комментариях. 


Фото: pexels

 

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Сеть рассмешил видеоролик с участием кота, который очень любит поесть. Кадры опубликовал портал «Ридус».  Кот по кличке Арчи – очень ласковый. На кадрах видно, как...
 
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