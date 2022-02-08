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Из Останкинской башни эвакуировали людей после угрозы минирования
Источник материала: ОНТ
Сотрудников Останкинской телебашни эвакуировали после после сообщения о ее минировании,
На месте работала ФСБ России. В результате проверки угроз не было обнаружено. Останкинская телебашня работает в штатном режиме.
Фото: БЕЛТА
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Сотрудников Останкинской телебашни эвакуировали после после сообщения о ее минировании, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. На месте работала...
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