Из Останкинской башни эвакуировали людей после угрозы минирования

Источник материала: ОНТ

Сотрудников Останкинской телебашни эвакуировали после после сообщения о ее минировании, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На месте работала ФСБ России. В результате проверки угроз не было обнаружено. Останкинская телебашня работает в штатном режиме.

Фото: БЕЛТА





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