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Из Останкинской башни эвакуировали людей после угрозы минирования

08.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Из Останкинской башни эвакуировали людей после угрозы минирования

Сотрудников Останкинской телебашни эвакуировали после после сообщения о ее минировании, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На месте работала ФСБ России. В результате проверки угроз не было обнаружено. Останкинская телебашня работает в штатном режиме. 

Фото: БЕЛТА


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Сотрудников Останкинской телебашни эвакуировали после после сообщения о ее минировании, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. На месте работала...
 
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