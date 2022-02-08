|
На улице Филимонова в Минске под колеса иномарки попал мужчина
Источник материала: БелТА
8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примерно в 18 ч 35 мин 34-летний водитель автомобиля "Хендэ" двигался по ул.Филимонова со стороны ул.Запорожской в направлении ул.Парниковой. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход вблизи дома №22, он совершил наезд на на мужчину. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает водителям, что при подъезде к пешеходному переходу, необходимо снижать скорость вплоть до полной остановки.
Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, убедившись в в том, что выход на проезжую часть безопасен!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекция напоминает водителям, что при подъезде к пешеходному переходу, необходимо снижать скорость вплоть до полной остановки.
|
Архив (Разное)