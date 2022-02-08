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На улице Филимонова в Минске под колеса иномарки попал мужчина

08.02.2022 23:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примерно в 18 ч 35 мин 34-летний водитель автомобиля "Хендэ" двигался по ул.Филимонова со стороны ул.Запорожской в направлении ул.Парниковой. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход вблизи дома №22, он совершил наезд на на мужчину. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при подъезде к пешеходному переходу, необходимо снижать скорость вплоть до полной остановки.

Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, убедившись в в том, что выход на проезжую часть безопасен!

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция напоминает водителям, что при подъезде к пешеходному переходу, необходимо снижать скорость вплоть до полной остановки.
 
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