Стали известны номинанты премии «Оскар-2022»

Источник материала: ОНТ

Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на премию «Оскар-2022».

За награды в категории «Лучший фильм года» будут бороться десять картин: «Дюна», «Не смотрите наверх», «Вестсайдская история», «Белфаст», «Король Ричард», «Сядь за руль моей машины», «Аллея кошмаров», «Власть пса», «Кода», «Лакричная пицца».

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за «Оскар» будут сражаться фильмы «Побег» Йонаса Поэра Расмуссена, «Рука бога» Паоло Соррентино, «Лунана: Як в классе» Паво Чойнинга Дорджи, «Худший человек на свете» Йоакима Триера, «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути.

В категорию «Полнометражный анимационный фильм» попали мультфильмы «Райя и последний дракон», «Энканто», «Лука», «Митчеллы против машин», «Побег».

Лучшего режиссера года выберут среди пяти претендентов. Это Пол Томас Андерсон, Кеннет Брана, Джейн Кэмпион, Рюсукэ Хамагути и Стивен Спилберг.

Пять актрис выдвинуты в номинации «Лучшая женская роль»: Пенелопа Крус – «Параллельные матери», Кристен Стюарт – «Спенсер», Николь Кидман – «Быть Рикардо», Джессика Честейн – «Глаза Тэмми Фэй», Оливия Колман – «Незнакомая дочь».

На «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» претендуют Эндрю Гарфилд – «Тик-так, бум!», Бенедикт Камбербэтч – «Власть пса», Уилл Смит – «Король Ричард», Хавьер Бардем – «Быть Рикардо» и Дензел Вашингтон – «Макбет».

Церемония вручения премии «Оскар» состоится в Голливуде 27 марта.

Фото: pexels

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