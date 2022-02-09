Женщина отправила бывшей коллеге фото со свадьбы и случайно испортила торжество

Источник материала: ОНТ

Пользовательница Reddit поделилась необычной историей, которая произошла на свадьбе.

Женщина пришла на бракосочетание своего коллеги Адама. Когда появилась невеста, гостья сделала фото и тем самым испортила торжество. Дело в том, что ранее Адам был женат на Мэри, с которой автор истории тоже работала. Мэри, узнав об измене мужа, подала на развод. При переезде она увидела, что пропали ее свадебное платье и некоторые украшения. Женщина решила, что вещи затерялись в какой-нибудь коробке и позже найдутся.

Через несколько лет Адам позвал на свадьбу рассказчицу. Он хотел жениться на той девушке, с которой когда-то изменял жене. Пользовательница Reddit, увидев невесту, сделала фото. Гостье показалось, что платье новой избранницы Адама похоже на то, которое пропало у Мэри. Автор истории отправила ей снимок. Мэри прочла сообщение, а через час на свадьбу приехала полиция.

Молодоженов доставили в отделение, а позже освободили под залог. Оказалось, что на невесте было платье и украшение Мэри. Коллега рассказчицы остался зол на нее, обвиняя в срыве свадьбы.

Фото: pexels

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