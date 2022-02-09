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Александра Саснович успешно стартовала на теннисном турнире в Санкт-Петербурге
Источник материала: ОНТ
Белоруска Александра Саснович успешно стартовала на престижном теннисном турнире в Санкт-Петербурге.
В первом матче наша спортсменка встречалась с представительницей Польши Магдой Линетт. Саснович добилась успеха в трех партиях – 7:5, 4:6, 6:4.
Саснович, занимающая 71-е место в мировом рейтинге, в следующем круге сыграет с румынской теннисисткой Жаклин Кристиан. Она – 58-я ракетка мира и сегодня обыграла американку Бернарду Перу. Матч против Саснович пройдёт 9 февраля.
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Белоруска Александра Саснович успешно стартовала на престижном теннисном турнире в Санкт-Петербурге. В первом матче наша спортсменка встречалась с...
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