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Невероятное преображение бездомной собаки растрогало пользователей Сети. История, которую должен прочитать каждый!
Источник материала: ОНТ
Полгода назад пес по кличке Кинг жил на улице, был больным и изможденным. Прохожих пугал внешний вид собаки, которая напоминала дикое животное,
Возможно, Кинг в итоге умер бы от болезней и голода. Но однажды его заметила Меган Боу – создатель некоммерческой организации по спасению животных Bowe’s Adoptable Rescue Pup. Девушка отвезла питомца к ветеринарам. Оказалось, что Кинг – это овчарка. У нее нашли ряд болезней, также у пса был сломан таз и хвост. По предположению медиков, эти травмы собака получила в результате столкновения с автомобилем.
Несколько месяцев Меган вместе с ветеринарами выхаживала животное. Со временем Кинг начал возвращаться к жизни. Он оказался ласковым псом. После реабилитации Меган нашла овчарке дом. У хозяев есть еще три собаки. Нового питомца они приняли с радостью.
Фото: pexels
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Невероятное преображение бездомной собаки растрогало пользователей Сети. История, которую должен прочитать каждый!
Полгода назад пес по кличке Кинг жил на улице, был больным и изможденным. Прохожих пугал внешний вид собаки, которая напоминала дикое животное, пишет thedodo.com. ...
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