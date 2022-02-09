Это видео рассмешит вас до слез: мама оставила своих детей в комнате без присмотра. Посмотрите, что было дальше!

Источник материала: ОНТ

Жительница США опубликовала на YouTube забавное видео с участием своих детей, которые остались в комнате без присмотра.

Малыши баловались с фломастерами. В это время маме нужно было ответить на телефонный звонок. Женщина вышла из комнаты, а когда вернулась, ее взору предстала забавная картина. Лица малышей были изрисованы фломастерами. Кадры рассмешили пользователей YouTube.





Фото: pexels

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