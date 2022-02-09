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Это видео рассмешит вас до слез: мама оставила своих детей в комнате без присмотра. Посмотрите, что было дальше!

09.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Это видео рассмешит вас до слез: мама оставила своих детей в комнате без присмотра. Посмотрите, что было дальше!

Жительница США опубликовала на YouTube забавное видео с участием своих детей, которые остались в комнате без присмотра.

Малыши баловались с фломастерами. В это время маме нужно было ответить на телефонный звонок. Женщина вышла из комнаты, а когда вернулась, ее взору предстала забавная картина. Лица малышей были изрисованы фломастерами. Кадры рассмешили пользователей YouTube.


Фото: pexels

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Жительница США опубликовала на YouTube забавное видео с участием своих детей, которые остались в комнате без присмотра. Малыши баловались с фломастерами. В это время...
 
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