Презентация уникальных иллюстрированных букварей прошла в Национальной библиотеке

Источник материала: ОНТ

«С чего начинается Родина?» – многие слышали эту песню. И знают продолжение. Слово «букварь» первыми в мире придумали белорусы, а также вынесли его в заглавие книги – больше 4-х веков назад. В Национальной библиотеке сегодня презентовали уникальные иллюстрированные издания. Читателей от мала до велика ждут исторические открытия и малоизвестные факты.





Что в Берестье ученик потерял, то в Бресте школьник нашёл. Семь столетий спустя. Не просто гребень XIII века – букварь. Само слово появилось только в 1618 году. В печати сразу. С картинки начинается и эта книга по истории книг. 336 страниц от Аз, Буки... до Я.

Александр Суша, заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси: «Нашы продкі вельмі доўга эксперыментавалі, шукалі форму найлепшага падручніка для дзетак і знайшлі яе. Першыя падручнікі, як толькі яны ні называліся. Гэта былі і Граматы, і Граматкі. Гэта былі вучэбныя Катэхізісы і Евангеллі. Буквар завецца “Букваром”, безумоўна, дзякуючы літары Букі. Гэта тэкст для выкшталцонай асобы, адукаванай».

10 лет культуролог в теме. В поисках нашего первого учебника объехал пол-Европы и США. В Лондоне, в закрытой коллекции, сделана первая фотография «Букваря языка славенска». Того самого раннего. 730 иллюстраций в исторической монографии.

Александр Суша, заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси: «”Вынаходніцтва Буквара ў Беларусі” – гэта кніга падрыхтавана ў больш папулярнай манеры. Большым шрыфтам, што зручна для дзетак».

Обе новинки под грифом издательства «Беларусь». Из типографии фактически в библиографические редкости. Общий тираж – всего 2 тыс. экземпляров. Взрослые сегодня охотно вернулись в ту пору, когда впервые сами прочитали «мама мыла раму».

Помните свой Букварь? У меня он был белый с «буслом» на обложке. Автор Анатолий Клышко. Одна из самых тиражируемых книг. И зачитанных. А потому в мире сохранилось крайне мало экземпляров из разных изданий. Так, самый почтенный в Нацбиблиотеке – виленский, 1767 года. Самый юный – младше на 1767 лет.

Новый первый учебник и те, что были до него, – на полках выставки. Сейчас готовят презентацию книги об истории книг в культурной столице страны этого года – Орше. К слову, именно там был издан первый на белорусских землях Букварь.

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