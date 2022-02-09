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Изменения в Конституции обсуждали в Национальном техническом университете
Источник материала: ОНТ
О Конституции – гласно. Общественные обсуждения Главного законы страны продолжаются. Сегодня об изменениях и дополнениях говорили в Национальном техническом университете.
Суверенитет и то, как белорусы будут жить дальше, – это те вопросы, которые интересовали участников встречи. И все они нашли отражение в обновленном проекте Конституции. Отдельно остановились на молодежи, права и гарантии этой категории закрепили в новом разделе Главного закона страны.
Донести суть изменений до каждого белоруса – такова цель обсуждений. Встречи продолжаются и показывают живой интерес людей. Референдум пройдёт 27 февраля.
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О Конституции – гласно. Общественные обсуждения Главного законы страны продолжаются. Сегодня об изменениях и дополнениях говорили в Национальном техническом...
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