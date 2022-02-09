Изменения в Конституции обсуждали в Национальном техническом университете

Источник материала: ОНТ

О Конституции – гласно. Общественные обсуждения Главного законы страны продолжаются. Сегодня об изменениях и дополнениях говорили в Национальном техническом университете.





Суверенитет и то, как белорусы будут жить дальше, – это те вопросы, которые интересовали участников встречи. И все они нашли отражение в обновленном проекте Конституции. Отдельно остановились на молодежи, права и гарантии этой категории закрепили в новом разделе Главного закона страны.

Никита Вабищевич, старший преподаватель Белорусского национального технического университета: «Интересует дальнейшее развитие, социальное развитие страны. Аспекты, касающиеся здоровья. И социальная ответственность, привлечение к общественно полезным делам, труда. И, собственно, что непосредственно молодежи касается. Как в дальнейшем будет развиваться законодательство в области молодежной политики».

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Очень много людей после событий в Казахстане, после вот этих двух лет для Беларуси, которые были, с одной стороны, трудными, а с другой стороны – судьбоносными, когда страна сплотилась и смогла идти вперед. Люди во всех регионах, абсолютно, у них два вопроса. Первый – мир, сохраним ли мир. Второе – вы гарантируете сохранение нашей страны не через 5 лет, они за это не беспокоятся. Что дальше через 10-15-20 лет, об этом они говорят, они прекрасно понимают, как важно сохранить то, что у нас есть».

Донести суть изменений до каждого белоруса – такова цель обсуждений. Встречи продолжаются и показывают живой интерес людей. Референдум пройдёт 27 февраля.

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