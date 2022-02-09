Все равно выбираем продукты по качеству, а не по цене . Многодетный отец о своем опыте покупок с социальной скидкой

Источник материала: Myfin



фото: Myfin.by

В семье Дмитрия из Бобруйска пятеро несовершеннолетних детей. Сам он работает за границей вахтовым методом – из трех месяцев один проводит в Беларуси. Думаем, никому не нужно объяснять, что расходы на питание в его семье составляют довольно значительную сумму. По примерным подсчетам, в продуктовых магазинах они оставляют в среднем 1 000 рублей в месяц. Поэтому, хоть и доход у Дмитрия по белорусским меркам не самый маленький, новость про возможную экономию его порадовала.

– Сначала социальными скидками заинтересовалась моя мама-пенсионерка, я еще был на работе за границей и про скидки только читал. И, как выяснилось, читал невнимательно. Узнал, что социальная скидка отменяет другие скидки, – это правда, но думал, что эти 10% положены только малоимущим многодетным. А оказалось, что всем. Потому на «охоту за скидками» мы отправились только на прошлой неделе.

Первый магазин, где Дмитрий хотел закупиться со скидками, был «Евроопт». Там мужчина получил анкету, которую нужно заполнить (вписать номер карты Е-плюс, паспортные данные и основание для скидки), через несколько дней взамен ему должны выдать новую карточку на скидки.

Поэтому в ожидании карты мужчина заглянул и в другие магазины, которые присоединились к программе скидок.

– «Виталюр» социальные товары отметил хорошо заметной надписью на ценниках «Добрые 10%», – делится наблюдениями многодетный отец. – Для получения скидки на кассе нужно предъявить удостоверение многодетной семьи (или копию) и обычную дисконтную карту магазина.

Но здесь Дмитрия ждало небольшое открытие о работе новой программы: скидка на продукты из перечня социально значимых вполне может быть и меньше 10%.

– Оказывается, так делают, если надбавка сети меньше этих 10%. Например, купив хлеб за 1,69 рубля, мы получили скидку в 5 копеек.

Заглянул Дмитрий и в магазин сети «Грин».

– Здесь на ценнике фоном пропечатаны буквы «СЗТ» – социально значимый товар. Таких ценников предостаточно, они хорошо различимы невооруженным глазом в общем ряду. Для получения скидки нам не понадобилась даже карта магазина (мы были там впервые), только показали удостоверение кассиру.

Выгодно ли это нашей семье?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Myfin.by

– Честно скажу, что при первом прочтении положения о скидках возникло сомнение в его пользе для нашей семьи, – рассуждает мужчина. – Дело в том, что товары, на которые распространяется скидка, занимают весьма незначительную часть в нашей продуктовой корзине. Мы уже не нуждаемся в детских консервах, кашах и смесях, редко покупаем батон, перловку, овсянку, жирный творог. Не берем свинину или говядину на кости и целые куриные тушки, а охлажденная разделка под скидку не подпадает. Мука пшеничная, кефир/сметана, хлеб ржаной, картофель и сахар в нашем бюджете много не занимают – стало быть, и скидка на них особого значения не имеет. Морковь, свеклу, лук тем более не считаем.

Ежемесячный лимит на скидочные покупки в каждом конкретном субъекте торговли Дмитрия не смущает.

– Общая сумма скидки у одного субъекта торговли не может быть больше, чем 28 рублей 80 копеек в месяц (10% от БПМ). Конечно, можно отовариться и в другом магазине, но мы и в одном гипермаркете за месяц не потратим на эти товары 288,01 рубля.

А вот нюанс с тем, что если какие-то продукты из социального списка являются акционными, то 10-процентная скидка на них не предоставляется, мужчине показался более значимым.

– Мы уже по привычке ищем глазами красные или желтые ценники и зачастую выбираем именно этот товар ради скидки.

Выгодность новой системы Дмитрий иллюстрирует чеком из магазина на прошлой неделе.



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– Мы ходим в магазин со списком и специально постарались собрать одну корзину по максимуму из социальных товаров. Нам почти удалось, скидка 8,65%, не вошли только соки и молочный продукт. Но на социально значимые товары скидка именно 10%.

Что в итоге?

– Сомневаюсь, что соглашение правительства и торговых сетей о скидках заметно улучшит финансовое состояние нашей семьи, – резюмирует Дмитрий и объясняет. – Нас нельзя назвать богатыми, но и не нищие. И пока есть возможность, будем стараться покупать макароны из твердых сортов пшеницы, рис, крестец, пангасиус, йогурты и мандарины, а не только товары из перечня, и рост цен на них нам вряд ли компенсирует социальная скидка.